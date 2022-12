Risto y Celia Villalobos se enganchan tras insinuar ella que se la censura: “Esto es un programa de TV”

Celia Villalobos ha vuelto a protagonizar un tenso momento en el plató de Todo es mentira. La expolítica del PP se enfrentó con Risto Mejide en la tarde del 30 de noviembre, a cuenta del alegato de Isabel Díaz Ayuso en defensa de la diputada de Vox Patricia Rueda, expulsada del Congreso por usar el término “filoetarra”.

La exministra de Sanidad en el Gobierno de Aznar tomaba la palabra para cuestionar que la presidenta de la Comunidad de Madrid se inmiscuyera en este asunto, pero no sus palabras en sí mismas, y pronto cambiaba de tercio, y defendía que el Partido Popular debía seguir “en el centro, donde está el sentido común de la mayoría de los españoles”.

“No dejo que te vayas del tema, porque es mi trabajo”

“Como sigamos en este radicalismo de extrema izquierda y extrema derecha...”. El comentario molestaba a Mejide, que le recordaba que “son los tuyos y los de tu partido”. “Hijo de mi alma, déjame que acabe”, pedía la tertuliana, a la que el presentador le exhortaba a “acabar ya”. Tal frase enfadó a la expolítica del PP. “Si no te vas a tirar todo el programa así”.

“A partir de ahora voy a contabilizar [las intervenciones], porque como hablo muy fuerte, parece que no paro, pero tú no me dejas”, dijo ella, contrariada, haciendo que el publicista saltara por alusiones. “No dejo que te vayas del tema, porque es mi trabajo”, le recordaba él.

Lejos de amilanarse, Villalobos retomó una vez más el discurso donde lo dejó, cuestionando que se siguiera “atacando el parlamentarismo”. “Que no estamos atacando a nadie, estamos reflejando lo que han dicho los tuyos”, volvió a intervenir exasperado Risto. “Tú me dices que son de centro, y, hombre, dicen que vamos a una dictadura. Tú me dices es la oposición, y no: están en el liderazgo, porque es la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“No me dejas decir lo que quiero decir. ¿Eso como se llama?”

“¿Pero tú por qué te sientes aludido?”, le recriminó Villalobos. “No, yo no me siento aludido. Estoy diciendo lo que tú estás diciendo”, le contestaba Risto, antes de que ella le acusara de haber “hecho lo que hacen en el Parlamento”.

“Me has quitado la palabra, no me dejas decir lo que quiero decir. ¿Eso como se llama?”, estallaba Villalobos, insinuando censura. Risto fue tajante ante esta insinuación y recordó que su cometido es “presentar un programa de televisión”.

“El caso es que no pueda decir lo que quiero decir”, reincidió ella cuando se cambiaba de tema. “Te he dado tiempo. Pero hacer soliloquios... Esto es televisión y cada minuto cuenta”, terminó por reprocharle a la tertuliana.