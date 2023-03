Risto confesó “no estar bien” tras su separación y el “problema de ego” que le impedía pedir ayuda

“Hay conversaciones que te cambian la vida y es lo que me pasó con esta” señalaba Risto Mejide al acabar la entrega de Viajando con Chester con Jorge Drexler. “Después de ella me puse en manos de profesionales”, sentenció y es que, aunque el cantante aseguraba ser un “terapeuta de mierda”, la charla que tuvo con el presentador logró que pidiera una ayuda a la que se había resistido hasta entonces.

Fayna Bethencourt, sobre las amenazas de muerte del Yoyas: "Algo me dice que un día saldré en el Telediario"

Más

El artista se sentaba frente al publicista, en la sala Galileo Galilei de Madrid, para reflexionar sobre su trayectoria profesional con 13 Premios Grammy Latinos, un Oscar de Hollywood y un Premio Goya, entre muchos otros galardones. Pero sobre todo, sobre su recorrido personal con momentos duros como la separación de su primera mujer.

Al hablar de esa difícil situación, Risto no pudo ocultar su empatía hacia ella: “Estoy pasando por un momento parecido. Me acabo de separar con una hija y me siento identificado con construir algo bonito, como es seducir o ser seducido, en un momento en el que cuando miras dentro está destrozado. Tienes mucho que reconstruir, en un momento en el que puede hacerte ilusión una nueva persona”.

Drexler le advirtió que si buscaba en él un terapeuta, se estaba “agarrando a cualquier cosa” pero la realidad es que cada observación que le hacía era más acertada que la anterior. “¿Estás mal?”, preguntó el cantante y el presentador se sinceró: “Bien no estoy. Todavía no he pedido ayuda. Defiendo que la gente acuda a pedir ayuda pero tengo un problema... que me creo más listo que el tipo que me está dando las herramientas. Es un problema de ego, básicamente”.

A lo que el uruguayo respondió con un sencillo: “El error está en pensar que esto depende de la inteligencia”. Risto continuó escuchándole y afirmando con la cabeza: “Lo realmente difícil para mí es que con hijos no te separas, tienes que seguir toda tu vida conciliando”. Y volvió a aconsejarle: “Pide ayuda, no seas tan omnipotente, a ti que te gusta hablar, te va a encantar. Es una oportunidad de crecimiento personal, aprender de la oscuridad es interesante, sácale jugo”, le animó.

“Si, tengo que hacerlo”, aceptó el publicista. Tras ello debatieron sobre cómo ser un personaje público y mantener tu vida en privado, ya que tanto Risto como Drexler y su mujer, Leonor Watling, se han enfrentado a ello pero de formas muy distintas.

Al despedirse, el presentador le pidió tener esas charlas de forma más “frecuente” y hasta bromeó con pasarle “la minuta por la terapia”.