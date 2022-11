Risto se despide de Paolo Vasile: “Ha sido y siempre será como un padre para mí”

Risto Mejide se ha sumado de manera pública a los homenajes de despedida a Paolo Vasile, toda vez que el italiano afronta su último mes como CEO de Mediaset España. El presentadora de Todo es mentira se deshace en elogios al directivo en una sentida carta abierta en redes sociales: “Ha sido y siempre será como un padre para mí”.

Alessandro Salem suplirá a Vasile como CEO de Mediaset, que da más poder a Borja Prado

El también juez de Got Talent en Telecinco define al romano como “el hombre que cambió el sector audiovisual en España y una de las personas más brillantes y con más sensibilidad que me he encontrado en mi vida”. “Muchos han hablado sobre él y muy pocos hemos tenido el inmenso privilegio de conocerlo”, destaca sobre el productor y empresario, a quien agradece de forma específica las oportunidades brindadas durante su carrera televisiva, ligada en su mayor medida a Mediaset (con un pequeño paréntesis en Atresmedia).

“Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía”

“Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él vio cosas en mí que nadie más vio. Supo aconsejarme, guiarme, incluso insultarme cuando más lo necesitaba”, escribe el publicista, en tono emotivo. “Son incontables las veladas en las que hemos llorado, reído y compartido confidencias. Y hoy, más allá de nuestra relación profesional que finaliza, tengo el orgullo de poder considerarme su amigo. Mi compromiso con este ser humano es y será siempre más allá de cualquier pantalla”.

“Por fin, muy pronto, no quedaré para cenar con Paolo Vasile sino, simplemente, con Paolo. Gracias por todo. Ci vediamo a Roma. Te quiero”, termina su texto Mejide, quien precisamente estará despidiendo el 2022 en los canales del grupo en la noche del 31 de diciembre, tras haberse confiado tanto en él como en Mariló Montero para las campanadas. Una nueva muestra, esta, de la confianza depositada en él por quien ha regido el rumbo de la compañía durante más de 23 años.

Vasile deja Mediaset el 31 de diciembre

La salida de Vasile se conoció en la tarde del 17 de octubre. El anuncio coincidía con una profunda crisis del modelo de negocio que había defendido durante más de dos decenios de gestión en los que convirtió a Telecinco en la cadena dominante durante largos años. Eso sí, había sido él mismo quien tomaba la decisión de renunciar a sus responsabilidades, consensuando su salida con Media For Europe, la matriz italiana.

“En 2019 había pactado con Mediaset abandonar el grupo al año siguiente”, explicó pocos días después sobre unos planes que no pudieron cumplirse por la pandemia de la Covid-19. Aunque inicialmente apuntó a febrero o marzo de 2023 como fecha para su adiós, finalmente optó por desembarazarse de sus funciones como CEO el 31 de diciembre de 2022.

De cara a lograr la “transición ordenada, eficaz y a la altura de las más altas expectativas” de sus poderes, Mediaset desglosó a comienzos del presente mes su organigrama: Alessandro Salem, otro hombre de la confianza de Berlusconi, llega desde la matriz italiana, será el nuevo CEO de la compañía. La liderará junto a Massimo Musolino, actual Director General de la compañía, que pasará a ser el Consejero Delegado de la Sociedad responsable de las áreas de Gestión y Operaciones; y Prado, que fue nombrado como nuevo presidente en febrero, y que tendrá incluso competencias en la línea editorial de los programas informativos.

Esta misma semana, a poco más de un mes para hacerse efectiva la marcha del directivo, la empresa rendía un homenaje sorpresa a este, en el Claustro del Museo del Prado de Madrid. Organizado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, contó con la representación de toda la cúpula tanto de la compañía como de la matriz italiana, así como de su familia y allegados, como Ana Rosa Quintana, que compartió detalles del evento.