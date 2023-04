Risto explicó la razón de dedicar un 'Chester' a las parejas con diferencia de edad: “Esto no va sobre mí”

Viajando con Chester cerró temporada en Cuatro, con una entrega especial dedicada a las relaciones sentimentales entre personas que mantienen una sustancial diferencia de edad. Algo que ha acompañado a Risto Mejide desde que hiciera pública su relación con Carla Nieto, después con Laura Escanes y ahora con su nueva pareja, dos décadas menor que él.

Para ello, el programa contó con la participación de famosos que forman o han formado parte de este tipo de pareja: el empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melani Olivares.

Pero antes de escuchar la experiencia de sus invitados, el presentador se dirigió a cámara para explicar a los espectadores la razón de haber escogido este tema para despedir la temporada:

“Buenas noches, yo sé que vamos a fracasar esta noche. No tenemos ninguna posibilidad de éxito”, empezaba advirtiendo. Para seguir con datos: “Según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país existen 35 millones de seres adultos. Personas que en teoría pueden hacer lo que quieran, con libertad para trabajar en lo que quieran, viajar a donde quieran o enamorarse de quien quieran”.

Añadía lo siguiente: “De esos 35 millones, aproximadamente 24 (el 70%) viven en algún tipo de relación sentimental. Según, un estudio publicado por la BBC en los países occidentales el 8% de esa cantidad vive en una relación con más de 10 años de diferencia de edad. Eso significa que en nuestro país existen alrededor de 2 millones de personas en una relación con diferencia de edad. Si los juntáramos a todos, se trataría de la segunda ciudad más importante de nuestro país, después de Madrid”.

Por lo que subrayó que “esto no va sobre mí, no va sobre la gente que vais a escuchar. Va por esos 2 millones de personas que sufren ese tipo de estigma, prejuicio y discriminación de la que no se habla y de la que a nadie le gusta hablar. No tenemos ninguna probabilidad de éxito esta noche, pero esa no es la intención”.