Risto, a Mediaset por censurar una de sus preguntas a Tita Cervera: “No entiendo la decisión de esta cadena”

“¿Es Borja el padre de tus hijas?”. Esta pregunta de Risto Mejide a Tita Cervera había sido utilizada en la promoción de la segunda entrega de Viajando con Chester en Cuatro, pero a la hora de emitirse, quedó fuera del montaje final en el último momento. El presentador ya había emplazado a sus seguidores a su otro programa, Todo es mentira, para comentar la decisión. Y así lo ha hecho.

Mediaset censura una pregunta a Tita Cervera en el 'Chester', y Risto avisa: "No estoy de acuerdo. Explicaré por qué"

Más

El publicista ha asegurado “no entender” el motivo para que ese fragmento se eliminase de la entrevista y, además, ha recriminado a Mediaset España que precisamente lo hayan hecho tras haber “pasado una semana cebándola en las promociones”.

“Puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa”

La compañía había detallado a verTele que “después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa cuestión, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores”. De igual modo, apuntaban, la promo que recogía la cuestión había sido retirada de la web del canal, igual que las publicaciones en redes sociales que la recogían, que redirigen a la portada de la sección del Chester.

Pese a la explicación, Mejide ha aprovechado los primeros minutos de Todo es mentira para referirse al asunto. Tras celebrar el “maravilloso dato” obtenido por el programa (9.5% de cuota y y 940.000 espectadores), que contó también con Máximo Huerta como segundo entrevistado, el showman respondía al compromiso que había adquirido horas antes en redes sociales. “Anoche una de las preguntas que le hacía a Tita Thyssen no fue emitida, no salió, y yo manifesté mi descontento. Os dije que os iba a explicar por qué. Y como no quiero que se monte ninguna bola os lo voy a contar tal cual”.

Mejide comienza advirtiendo al público: “Yo no decido lo que se emite y lo que no se emite en ningún programa, ya me gustaría. Tendría otro sueldo también”. Ahora bien, sí se reconoce el derecho a poder “discrepar de las decisiones que se toman en esta casa”, algo que reitera haber hecho en ocasiones previas.

“Aquí hay algo que se me escapa”

“¿Por qué discrepo? Porque no lo entiendo. No entiendo por qué una pregunta, que es una pregunta que la otra persona tiene la libertad para contestar, hecha a una mujer de cuyas hijas se está hablando. Es simplemente hablarle a la madre que tiene la potestad legal de las menores para saber el origen de esas especulaciones sobre el origen biológico. Y ya está”, recalca Risto, que añade. “Ella tendría la opción de aclararlo o no, y ahí hubiera acabado todo”.

“Creo que las preguntas jamás ofenden, o jamás deberían molestar si lo que buscan es una verdad, y sobre todo zanjar las especulaciones al respecto. Yo le di esa opción, como habéis visto en las promociones”, prosigue aludiendo a los spots que durante la última semana se han emitido.

Una vez ahí se pone firme. “No entiendo la decisión de esta cadena de haber quitado esa pregunta, y tampoco entiendo por qué, si era tan poco adecuada, hemos pasado una semana cebándola en las promociones. No lo entiendo”. “Aquí hay algo que se me escapa”, agrega. “Y como se me escapa, os lo digo. Y si alguien me lo explica seré feliz y os lo explicaré a vosotros”.

Una pregunta que había causado expectación

La pregunta del presentador del Chester había causado expectación por el tema abordado, pues Risto cuestionaba directamente a la baronesa Thyssen si su hijo Borja es el padre biológico de las mellizas Guadalupe Sabina y María del Carmen, nacidas en 2006 vía gestación subrogada.

Cervera también habló, y esto sí se emitió, sobre los vaivenes en la relación con su hijo, sobre todo desde que este conoció su mujer Blanca Cuesta. “A mi hijo lo quiero con locura. Lo he echado de menos. Pero si la vida es así qué puedes hacer”, dijo. “He sufrido mucho. Las madres siempre somos madres y siempre esperamos que haya un cambio. Soy una persona que soy positiva. Quizá algún día cambie”, añadió visiblemente emocionada.

“¿Eres una madre herida?”, le inquirió el presentador. “Sí, pero prefiero no perderlo. Todas las madres somos así por los hijos. Es normal que cada uno elija su camino. Le he echado mucho de menos, le sigo echando de menos. Me hubiera gustado verle más a menudo”, zanjó la entrevistada.