Risto, tajante con un concursante de 'Got Talent' que enloqueció al público: “Esto no es un talento”

Aunque J. D. Iceman puso en pie al público de Got Talent: All Stars, su espectacular actuación no gustó a todos por igual. De hecho, Risto Mejide apretó el botón rojo cuando las barbaridades del estadounidense fueron a más.

Con dos récord Guiness a la espalda –que no deben de pesarle mucho porque puede con todo–, Iceman fue finalista de Got Talent Alemania y ha pasado por 25 programas de multitud de países exhibiendo sus locuras.

En el concurso de Telecinco dobló un martillo, partió varios bates de béisbol y utilizó la cabeza para reventar varios bloques de hielo.

Si por Risto fuera, el espectáculo no habría llegado tan lejos. Apretó el botón rojo pocos segundos después de que empezara el número. “Esto tampoco ha tenido tanto mérito”, le espetó con el martillo en la mano. “Y el resto ha sido romper cosas. Para mí, esto no es un talento”, defendió el presentador, sentado frente a esa mole de 160 kilos.

“Muchas gracias”, respondió educadamente el concursante, que después pasó a defender su especialidad: “Hay cantantes, bailarines y magos maravillosos. Yo sólo quería traer algo nuevo. ¡Eh, colega! Es todo entretenimiento”, remató antes de bajarse del escenario.