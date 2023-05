Risto, indignado en 'Got Talent' por una actuación surrealista: “Esto no tiene valor”

Risto Mejide sólo tardó unos segundos en apretar el famoso botón rojo de Got Talent: All Stars para desaprobar la actuación de Guy First, un israelí que fue capaz de interpretar, de un modo bastante curioso, algunas de las canciones más conocidas del mundo.

“Soy la única persona en el mundo que puede hacer esto”, advirtió orgulloso, y después empezó a hacer pedorretas con las manos.

Automáticamente, Risto pulsó el botón rojo, se levantó y puso rumbo a la última fila del teatro.

El público y sus compañeros del jurado reaccionaron de forma bien distinta. Les gustó la actuación de Guy First. Ante todo, les sorprendió que pudiera hacer toda aquella combinación de sonidos.

“Aquí ha habido gente que se ha jugado la vida, gente con muchísimo talento, gente con la que hemos flipado, cosas que no habíamos visto nunca, cosas que tienen muchísimo valor... y esto no lo es”, opinó el showman, que se llevó una sorpresa cuando el israelí aceptó interpretar un tema de Johann Sebastian Bach.