Risto Mejide se sincera en el 'Chester': “Hace cuatro años que no hablo con mi madre”

Risto Mejide se abrió emocionalmente este martes en Viajando con Chester. El presentador abandonó por unos instantes su rol del entrevistador para sincerarse a un nivel muy personal con Máximo Huerta, al que desveló que lleva cuatro años sin hablar con su madre.

Tan sorprendente confesión vino después de que Mejide preguntara al escritor cuál consideraba que era su mejor libro. El exministro de Cultura y Deporte respondió que el último que ha publicado hasta la fecha, Adiós, pequeño, en el que hace ficción a partir de personas reales. Entre ellas su progenitora. Y de aquí, la revelación de Mejide.

“Me ha costado mucho leerlo. Y te digo por qué. No porque no esté bien escrito, porque está maravillosamente bien escrito, sino porque estás todo el rato hablando de tu madre y de lo que tú sientes hacia ella y hacia su vida. Y para los que estamos arreglando todavía las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que con mi madre hace cuatro años que no me hablo... ufff. Ha sido una hostia importante. Me costaba avanzar”, comenzó diciendo el publicista.

“Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y.... hasta hoy”, explicó antes de desvelar que justo ese día, el de la grabación de su entrevista con Máximo Huerta, había recibido un mensaje de su madre: “Hoy por la mañana me ha escrito”.

“Qué casualidad”, apuntó Huerta, que directamente preguntó a Risto si tenía pensado seguir hablando con su madre. “No lo sé. Yo creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa. Tiene una abuela”, reflexionó el presentador, que reconoció estar “ahora mismo en conflicto” respecto a los siguientes pasos a dar.