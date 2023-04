Roberto Leal celebra sus tres años en 'Pasapalabra' enseñando el 'impacto' que ha tenido 'El Rosco' en su vida

El 11 de abril siempre será especial para Roberto Leal. Ese día, en 2020, se incorporó oficialmente a la familia de Pasapalabra como el presentador de esta etapa en Antena 3 y aunque su estreno televisivo no llegó hasta un mes después, ha querido celebrar esta fecha con todos sus seguidores.

El conductor del concurso de 'El Rosco' ha compartido un vídeo en sus redes sociales, donde con el humor que le caracteriza explica lo que significa cumplir tres años entre guiones y diccionarios. “No sabéis lo contento que estoy hoy, porque se cumplen tres años desde que entré en Pasapalabra. Hay cosas que han cambiado en mí que quizás yo no me dé cuenta”, comienza diciendo en Instagram.

“Por ejemplo, ahora me dedico en mis ratos libres a la vexilología. También me encanta la glíptica, por ejemplo. Y me siento como la oblata antes de ser consagrada o como el tegual, ese tributo que se pagaba en el antiguo reino de Granada”, bromea Roberto Leal, incluyendo en su discurso términos que muy posiblemente han aparecido en algún 'rosco' de Pasapalabra.

“Soy como un escrupulillo, esa bolita que está dentro del cascabel que la hace sonar. Os doy a todos un ósculo, os doy a todos un grandísimo amplexo. Os quiero un montón, y yo sigo siendo el mismo”, dice para despedirse.

Tres años de Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Recordemos que la etapa de Roberto Leal en Pasapalabra se inició oficialmente el 13 de mayo de 2020, día en que debutó en pantalla con la emisión de un programa especial en prime time. Para él, sin embargo, arrancó antes: su fichaje trascendió un 23 de marzo, y no fue hasta el 14 de abril cuando se hizo oficial.