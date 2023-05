'La Roca' vivió la despedida de una de sus colaboradoras en ausencia de Nuria Roca: “Me da mucha pena tener que irme”

La Roca se enfrentó este domingo en laSexta a una doble pérdida: la temporal de Nuria Roca, que se ausentó puntualmente este 30 de abril por enfermedad, y la definitiva de Abril Zamora, que terminó su etapa como colaboradora en el programa de fin de semana.

La actriz, guionista y directora, que ha sido rostro habitual esta temporada en la mesa de debate, deja su participación en La Roca por incompatibilidad con sus otros proyectos. Así lo contó ella misma a los espectadores y a un Juan del Val que, en ausencia de Roca, fue quien le trasladó el cariño del equipo en su último día.

“No te puedo despedir hasta el domingo que viene porque este es el último domingo”, le dijo el presentador de la entrega de este 30 de abril, en un momento de la emisión. “Este es mi último domingo. Me da mucha pena tener que irme, pero ha sido una experiencia superpositiva para mí y estoy superagradecida a todo el mundo, sobre todo a Nuria. Ella fue la que me llamó”, expresó Abril, que se mostró del todo agradecida por la oportunidad.

La explicación es sencilla: “Me voy a hacer pelis y series”. Y aunque Gonzalo Miró bromeó con que se va “porque quiere”, ella dejó claro que su voluntad siempre ha sido seguir hasta que no ha podido compaginarlo con otros trabajos.

“Me voy porque tengo que trabajar y sólo tengo los domingos libres. No me quiero ir. Gracias a todo el mundo que me ha dejado mensajes tan bonitos todas las semanas”, agregó. “Muchas gracias, ha sido un lujo”, insistió Del Val.