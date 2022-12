Rocío Carrasco, irreconocible, advirtió a Lydia Lozano por lo que dijo de los fans en el 'Mediafest'

Rocío Carrasco y Lydia Lozano tuvieron un pequeño enganchón en la gala del Mediafest Night Fever que se emitió este viernes 9 de diciembre. La tertuliana hizo una insinuación sobre la influencia que estaban ejerciendo los fans de cada concursante, y esta le pidió que respetara a la marea fucsia, el grupo de internautas que la ha arropado desde que se estrenó la primera serie documental en la que desveló todos los maltratos que había sufrido en el seno de su familia.

'La Voz' eligió a sus cuatro finalistas y dejó sin equipo a Pablo López

Saber más

La colaboradora de Sálvame afirmó que su ejército de fans la estaba castigando por la mala actuación que había hecho en el programa. En cambio, añadió, otros concursantes reciben el apoyo de sus seguidores “hagan lo que hagan”.

En ese momento estaba sobre el escenario Rocío Carrasco, irreconocible, caracterizada como si fuera Micky, circunstancia que fue aprovechada por la presentadora del talent show.

Con mucha habilidad, María Patiño puso este debate sobre la mesa: “Algunos de los concursantes se han quejado del apoyo de la marea fucsia a Rocío Carrasco”. Lozano negó que ella se estuviera refiriendo a los fans de su compañera, pero la polémica ya estaba servida.

“Lydia, ¡mucho cuidadito con meterte con mi marea fucsia!”, exclamó la hija de Rocío Jurado.

La colaboradora de Sálvame se había pillado un cabreo monumental tratando de explicar que, si bien no quería particularizar su crítica en Rocío Carrasco, se mantenía firme en su convicción de que los fans han torpedeado algunas de las mejores actuaciones para premiar a los más mediocres.

“¡Ay si y hablase de lo que me pasa en directo en Sálvame, que los fans de Lydia me machacan diga lo que diga!”, le espetó Patiño para dejarle claro que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos.

“Lo único que le pido es que no se meta con mi marea fucsia”, insistió Carrasco, y la tertuliana volvió a subrayar que eso estaba lejos de su intención: “Dios me libre de meterme con un fan. Los fans hacen lo que les da la gana. Son muy libres”. Dicho esto, Carrasco, con un tono que pudo resultar irónico, se mostró convencida de que Lydia no estaba criticando a sus seguidores: “Sé que tú serías incapaz de meterte con mi marea fucsia. Yo lo sé”.