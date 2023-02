Rocío Carrasco provocó la risa en TVE Catalunya al recordar las palabras catalanas que le complicaron encontrar piso

Rocío Carrasco acudió al Late Xou de Marc Giró en TVE de Catalunya para hablar de sus nuevos proyectos profesionales entre los que destacó el Musical de Rocío Jurado, y una posible serie de ficción o documental sobre su padre. “Quiero reivindicar la figura de ambos por separado y la historia de los dos juntos”, señaló.

El presentador le hizo toda la entrevista en catalán y ella se enorgulleció, en varias ocasiones, de lo bien que estaba entendiendo las preguntas. Aunque explicó que para hablarlo solo sabía algunas palabras. Palabras que había aprendido, precisamente, por anécdotas que le ocurrieron cuando buscaba piso.

Entonces, se remontó a la época en la que se marchó a vivir a Argentona - un pueblo de Barcelona junto a Antonio David Flores, al que no mencionó- para explicar aquella experiencia: “Iba a alquilar un piso y había prensa por todo el pueblo. Una señora empezó a enseñármelo y de pronto me dice: 'Aquí están las golfas' [altillo de los armarios o techos]. Claro, le dije que no tenía nada contra ellas pero que no podía vivir en un sitio donde vivían golfas, con la prensa en la puerta y las golfas ahí...”, en ese momento el público se desternillaba.

“Me preguntó que dónde guardaría las maletas, entonces, y yo no entendí porque las golfas querían quedarse con mis maletas. Hasta que no me aclaró que era el altillo de los armarios, la señora se pegó un lote de reír”.

Pero no acabaron ahí las anécdotas en sus búsquedas de piso y el catalán. Y es que también recordó cuando otro hombre le mostró otro apartamento y, mientras hablaba, le iba diciendo “així mateix” [así mismo] y ella corría al balcón a mirar hacia abajo, entendiendo que le decía “asómate”. Hasta que le preguntó “¿qué quiere que vea ahí abajo?” y acabaron aclarando la confusión. Giró no podía parar de reír y el público acabó aplaudiendo los ingeniosos relatos de la hija de Rocío Jurado.