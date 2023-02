Rocío Carrasco recuerda los inicios de su docuserie y revela el nombre secreto que tenía: “El primer día quería desaparecer”

Con su nombre en boca de todos tras conocer la decisión histórica de Mediaset respecto a los protagonistas de sus programas del corazón, Rocío Carrasco se pasó este domingo 19 de febrero por el Late Xou de Marc Giró en RTVE Catalunya para promocionar el musical de su madre y, de paso, recordar cómo vivió su reaparición mediática hace cerca de dos años.

Rocío Carrasco provocó la risa en TVE Catalunya al recordar las palabras catalanas que le complicaron encontrar piso

En marzo de 2021, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ponía fin a una larga etapa de silencio con el estreno de Rocío, contar la verdad para salir viva, una docuserie que marcó un antes y un después con la violencia machista en TV, y que permitió a la protagonista recuperar su vida. Sobre ello se sinceró con Giró, a quien confesó lo complicado que fue para ella enfrentarse a los primeros días de grabación.

“El primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo y muchísimo nerviosismo. Ese día cuando me sonó el despertador, lo primero que pensé era en taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer”, admitió en RTVE Catalunya, donde también relató algunas otras anécdotas del pasado.

Ahora lo recuerda como “una experiencia muy dura, pero muy grata y muy positiva”, según contó a Marc Giró, que le preguntó por el secretismo que rodeó todo el proyecto para intentar que no se filtrase que Telecinco estaba grabando una docuserie con Rocío Carrasco. “Lo llamaban 'Proyecto Olivia'. Y Fidel era Batman. En el teléfono de Anais Peces, la directora, nos tenía registrados así”, reveló la entrevistada.

Pasado el tiempo, asegura que dar el paso “ha sido bueno para mí porque he podido volver a vivir, que era complicado” y que el balance de todo es “muy positivo”. “Yo no he sido nunca una persona de grandes salidas ni juergas, pero el día a día, el tener que ir a la compra, coger un avión, un tren, o ir a recoger un premio de mi madre… iba acojonada porque no sabía lo que me iban a decir. Cuando me planteé hacer el documental decidí que iba a contar la verdad y a que partir de ahí, quien me quisiera creer que me crea y quien no, que no. No podía hacer más”.

Actualmente, y tras la docuserie sobre su madre, Rocío se encuentra preparando un proyecto sobre su padre. Una información que ya trascendió, y de la que ha dado ahora más detalles: “Estamos barajando dos cosas, un documental de su vida y una serie de ficción”. El objetivo lo tiene claro: “Quiero reivindicar la historia de mi padre, pero también la de los dos juntos. Fueron muy grandes por separado pero también juntos”.