Rocío Carrasco saltó a TVE por el 8M y actualizó su caso con Antonio David: “Estamos estudiando la reapertura”

Rocío Carrasco volvió a TVE - tras pasar por el Late Xou de Marc Giró hace pocas semanas- para participar en la nueva entrega de Días de Tele titulada: 'El día que la mujer alzó la voz'.

La hija de Rocío Jurado compartió mesa con Leticia Dolera- que habló de cómo hasta en Estados Unidos censuraron una escena feminista de Vida Perfecta- y lo hizo para reflexionar sobre la repercusión de su documental: Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pero antes de sentarse frente a Julia Otero, la cadena pública había recibido un burofax de los abogados de Antonio David Flores para evitar que en el transcurso del programa se realizara cualquier tipo de imputación de delito falso contra él, o tomarían medidas contra el ente, según detalló El Confidencial.

Algo que no impidió ni a la invitada, ni a la presentadora hablar del caso, aunque con cautela. “Mi psiquiatra me dijo que le parecía maravilloso que hiciera el documental, lo único que me pidió es que fuera sin expectativas”, desveló la entrevistada. Y Otero daba paso a una entrevista que le hizo ella misma a Rocío Jurado y a su hija, cuando esta empezaba a salir con Antonio David (al que no mencionaron por su nombre).

“Tu madre estaba angustiadísima con tu decisión sentimental”, comentó la presentadora y Carrasco lo confirmó. En el vídeo se escuchó decir a la cantante que su hija era joven para tener una relación seria, aunque él le parecía “simpático”. Al retomar sus palabras, Carrasco ironizó sobre que su madre solo pudiera decir de él ese adjetivo.

La invitada también confesó haber autocensurado varias partes de la historia en el documental, y pidió que otras mujeres a las que la familia les advirtiera que tuvieran cuidado, pensaran las razones de la advertencia.

Para finalizar, Otero preguntó a Carrasco por el estado del caso a nivel judicial: “No se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura”, respondió y acabó agradeciendo la oportunidad de poder hablar.