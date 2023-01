Rocío Flores rechaza hablar con 'Sálvame': “Soy educada y me da cosa girar la cara”

Que la relación de Rocío Flores con Sálvame no es buena es algo de sobra conocido que se ha evidenciado en el último encuentro de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores con Kike Calleja, reportero del magacín de Telecinco al que ha negado una entrevista sin más motivos que los evidentes.

“No tengo nada que hablar con Sálvame”, fue lo que le dijo la ex de Supervivientes al periodista este jueves en la inauguración de la sala de José Ortega Cano en el museo de San Sebastián de los Reyes. Un evento al que asistió el reportero en busca de declaraciones sobre las últimas informaciones que han trascendido sobre Olga Moreno, relacionadas con su familia, y del que tal como ha mostrado este viernes 20 de enero el programa de La Fábrica de la Tele, se fue de vacío.

En el vídeo emitido en Telecinco se ve a Calleja acercándose a Rocío Flores, con el micro bajado, para pedirle una entrevista para Sálvame. “¿Te puedo hacer un par de preguntitas?”, le dijo. “Sabes que no. No tengo nada que decirte, Kike”, respondió la que fuera colaboradora de El Programa de Ana Rosa, sin querer entrar al trapo. “¿Y eso?”, cuestionó Kike. “Ya lo sabéis todos”, apuntó ella.

“Pero es una cosa bonita”, añadió el periodista, tratando de convencer a Rocío para que aceptase las preguntas. “Ya, ya. Es todo muy bonito, pero sabéis que no tengo nada que hablar con Sálvame. Te lo agradezco, estoy aquí porque soy una persona educada y me da cosa girarte la cara, pero no tengo nada que decir”, agregó.

Preguntada sobre si está enfadada con el magacín de Telecinco “por algo especial”, Rocío Flores siguió con la ley del silencio: “No tengo nada que decir”.