Rodrigo Cuevas respondió a Miguel Bosé sobre la “libertad” en la Transición: “¿Cómo no saliste del armario hace 40 años?”

Lo de Évole se desplazó hasta Caperea, una aldea asturiana de 13 habitantes, para entrevistar a Rodrigo Cuevas. Músico, showman, artista, agitador folclórico y uno de los últimos iconos de la escena musical española que, como Rosalía o C Tangana, ha apuntalado su carrera en la reinterpretación y actualización de la música tradicional.

Cuevas reflexionó en laSexta sobre cómo ha llevado a escenarios de todo el mundo (París, Miami o Dubai) sus versiones de coplas, fandangos, muñeiras o xiringüelus. Así como agradeció tanto a hipsters como a gente mayor que se dejaran conquistar por su música: “El folklore nos pone a todos en el mismo sitio”.

Pero más allá del arte, Cuevas también reivindicó la vida lejos de la gran ciudad. La de la España vaciada que se resiste a desaparecer y donde vive con su novio, dos burros, algunas gallinas y un perro. Y con sus vecinos, porque como él dice, en un pueblo así tu vecindario es como parte de la familia o como compañeros de piso, la intimidad no existe.

Habló de lo mucho que odia a las “máquinas que nos empeoran la calidad de vida”, aunque sí que tiene televisión porque aseguró haber visto la entrevista de Miguel Bosé en El Hormiguero. Al saberlo, el presentador le preguntó por la afirmación de Bosé sobre que en la Transición había más libertad que en la actualidad. “Eso es mentira”, respondió contundente Cuevas.

Y lo argumentó: “Chico, ¿y por qué no saliste del armario hace 40 años? Y todo lo que cuentas de tu familia, de cuando te pillaron, de que te obligaban a matar un ciervo...¿te parecía que eso era más libertad que educar normalmente a un hijo en la verdadera libertad? Que ellos vivieran con más libertad porque les daba igual lo que pasara a su alrededor, porque eso es lo que pasa en la juventud, no quiere decir que la sociedad fuera más libre”.

Para zanjar con la siguiente reflexión: “Les jode que, de repente, haya gente que haya dicho 'hasta aquí, ya no te vas a burlar más de mí. Ya no vas a poder hacer un chiste, como hizo Martes y 13 sobre una mujer maltratada, porque esto no es una situación de risa”, aseguró de forma contundente.