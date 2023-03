Rosa Benito asegura ahora que tuvo una reunión con Vasile para acordar su regreso a 'Sálvame'

Rosa Benito ha vuelto a acaparar el foco después de realizar unas declaraciones en Twitter sobre su relación profesional con Sálvame. La que fuese colaboradora del programa de Telecinco asegura ahora que tuvo una reunión con Paolo Vasile en la que se le propuso retomar su trabajo en el espacio de corazón presentado por Jorge Javier Vázquez.

La ganadora de Supervivientes 2011 lo ha contado mientras respondía a uno de sus seguidores. Este afirmaba que si Rosa Benito no había vuelto a colaborar en Telecinco, era por decisión propia... y la aludida no dudó en dar un dato hasta ahora desconocido para apoyar su argumento.

La propuesta de Vasile a Rosa Benito

“Me sentaron el año pasado, me invitaron a una comida y me dijo Vasile: 'Me haces falta en Sálvame', a lo que yo les contesté (había otra persona): 'Ahora es tarde señor”, declara la que fuese también tertuliana de Ya es mediodía, haciendo suya la canción de su excuñada Rocío Jurado.

“A Terelu también se lo propusieron por entonces y ella sí aceptó”, concluyó Benito, que recordó cómo hace un año la hija de María Teresa Campos regresó a Sálvame como presentadora del ya desaparecido 'Lemon Tea' junto a María Patiño. Tras la desaparición de esta sección, Terelu continuó como una de las conductoras habituales de Sálvame con la propia Patiño o Adela González.

De este modo, Rosa Benito ha asegurado que Paolo Vasile intentó rescatarla para Sálvame meses antes de que su trabajo como Consejero Delegado de Mediaset llegase a su fin. Los planes del mandatario pasaban por intentar reforzar el programa vespertino de Telecinco, cuya audiencia se vio mermada tras la llegada de Tierra Amarga a las tardes de Antena 3. La vuelta de Benito al histórico formato de corazón era un aliciente para intentar darle un impulso al mismo.

Tras el cambio de directiva en Mediaset, se complicó aún más un posible regreso de Rosa Benito a cualquier programa de la cadena. Y es que su nombre figura en el famoso listado de personajes sobre los que el grupo de Fuencarral ha decidido dejar de mencionar en sus diferentes espacios de entretenimiento.

La última aparición de Rosa Benito en un plató se produjo en Ya es mediodía en octubre del año pasado, el día en el que Ana Rosa Quintana regresó a su programa con una entrevista a José Ortega Cano en la que el torero pronunció aquel “mi semen es de fuerza”. Desde entonces, la tertuliana no ha vuelto a aparecer ante las cámaras de Mediaset.