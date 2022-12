Rosa López cree que Chenoa “podría haber sido más diplomática” al decir que no son amigas

Rosa López cree que Chenoa “podría haber sido más diplomática” cuando afirmó ante los medios de comunicación que ya no están unidas por la fuerte amistad que disfrutaron durante su paso por la academia de Operación Triunfo 1.

“Ella es mi compañera, y mis amigos son Geno, Gisela, Natalia...”, comentó la cantante hace unas semanas, desatando con ello una cascada de reacciones y todo tipo de especulaciones sobre los motivos que habría provocado ese enfriamiento entre ambas.

A Rosa se le ha preguntado por ello en múltiples ocasiones, sin embargo, siempre ha ensalzado la relación que mantienen y evita poner el grito en el cielo. No obstante, la última polémica le ha afectado más de lo que parecía.

“Me puse mala, caí con fiebre”, asegura la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. En declaraciones a la revista Lecturas, Rosa insiste en normalizar la situación, en quitarle hierro al asunto, pero no aprueba la reacción de Chenoa.

“Hemos hablado tras la polémica y hemos estado juntas en un cumpleaños privado. No voy a decir lo que dijimos, pero está todo bien. Nos tenemos mucho cariño. Aunque no me río de lo que ha pasado”, comenta.

“Lo que dijo Chenoa no hacía falta, pero, si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho”, agrega la artista, convencida de que se podría haber ahorrado el disgusto: “Podía haber sido más diplomática, tiene cabeza para eso”.

La cantante, que hace unos días se enfrentó a una reportera de Fiesta por preguntarle insistentemente sobre este tema, pretende darlo por zanjado porque no quiere “crear mierda” en torno a ella: “Yo sí la considero amiga y sé cómo es mi amiga”. Y es que, aunque Chenoa tenga más “roce” con Gisela y Natalia, que ellas se vean menos no significa que se haya perdido la amistad: “Yo a mi madre no la veo todos los días y no por eso soy mala hija. Veo en las redes sociales cómo crecen y lo preciosas que están y ya está”, razona la presentante de España en Eurovisión, que guarda un buen recuerdo de aquel grupo de jóvenes que protagonizó la primera edición del reality: “Que yo sepa, entre nosotros no había rivalidades ni nada”.