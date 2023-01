Rosa Villacastín critica a Jorge Javier Vázquez y le avisa por su rifirrafe en 'Deluxe': “Se la jugaré”

Rosa Villacastín y Jorge Javier Vázquez tuvieron en los últimos meses sus más y sus menos a cuenta de algunas de las informaciones recogidas en la docuserie En el nombre de Rocío. La veterana periodista y el presentador acabaron intercambiando mensajes poco amistosos a cuenta de algunas de las declaraciones de Rocío Carrasco, que contaron con la desaprobación de la primera y la defensa del segundo.

Kiko Matamoros da el susto en 'Sálvame' y acaba en el hospital tras cebarse una información sobre su pareja

Más

Ahora, Villacastín tiene la oportunidad de replicar al comunicador de Mediaset en un plató de televisión. El Circ de 8tv, presentado por Frank Blanco, contó este lunes 30 con la visita de la cronista, que aseguró haber sido quien descubrió a Vázquez a finales de los noventa, en Extra Rosa.

“Está preparadísimo, pero se le ha subido muchísimo”

“Yo fui la que le lleva a la televisión. Él me hace una entrevista, era muy jovencito, y le dije: 'Qué bueno eres. Voy a empezar un programa nuevo, ¿te quieres venir conmigo?'. Y me dijo que no, porque entonces era muy tímido”, comenzó relatando. Tras esa primera negativa, esperó a que la entrevista fuera publicada para mandarle como obsequio un centro de rosas blancas, con una tarjeta en la que podía leerse: “Te está esperando el contrato”.

“Yo le quiero muchísimo y le admiro muchísimo. Está preparadísimo, es una persona muy preparada”, dejó claro antes de lanzar su juicio, “Se le ha subido muchísimo”.

“Se la jugaré”

Entonces pasó a referirse al pique público que tuvo con él, a cuenta de unas afirmaciones sobre Rocío Carrasco sobre Raquel Mosquera. Ella explicó que le mandó un mensaje a través de WhatsApp con la siguiente frase: “Estás subyugado por Carrasco, y va a ser vuestra ruina”. “Él contestó, pero contestó mal. Porque podía haber contestado por WhatsApp pero lo prefirió hacer así”.

Las palabras a las que se refiere Villacastín son estas, pronunciadas por el comunicador en Sábado Deluxe allá por noviembre. Ahora bien, independientemente del mensaje, ella había comentado por Twitter, y por tanto en público algo muy similar a lo que dijo haberle mandado: “Rosa Villacastín, Por todo el respeto que te tengo: basta ya. El respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti. a mí no me metas en tus historias. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad como para que ahora, desde tu casa, le des al dedito porque te aburres. El respeto es bidireccional. Respétame, Rosa”.

Y avisó, a ese respecto: “Se la jugaré”. Cuando los colaboradores de El Circ repreguntaron, ella confirmó que algún día, se la “va a devolver”, sin especificar.

Criticó el trato de 'Sálvame' a María Teresa Campos

De hecho, poco después de esta sentencia pasó a cuestionar el modelo de Sálvame: “Cuando tú estás en un programa, presentando un programa, no puedes humillar a los colaboradores que tienes”. Y puso como ejemplo, “lo que se está haciendo ahora con María Teresa Campos”, en alusión a las últimas revelaciones sobre la familia y sobre Gustavo, el chófer y confidente de la veterana presentadora. “Que intenten meter cizaña con esa persona me duele muchísimo”.

Volvió ahí a señalar la responsabilidad como presentador de Vázquez: “Creo que Jorge debería evitarlo. No lo necesita. Ha ganado todo el dinero del mundo, tiene reconocimiento, hace teatro, escribe libros... No debería caer en eso”.