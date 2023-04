Rosario Flores aclaró las razones de girarse con “niños que cantan peor que otros” en 'La Voz Kids'

Rosario Flores visitó El Hormiguero, este miércoles 19 de abril, para promocionar sus 30 años como cantante que celebra con el disco '30 años de Ley', que lanzará con sus mayores éxitos “junto a artistas nacionales e internacionales”.

Además, la invitada habló del Museo Lola Flores que han hecho junto a su hermano, en homenaje a su madre. “Cuando lo vimos, nos reímos por ver cosas que teníamos tiradas en casa pero que para la gente tiene mucho valor”, aseguró a Pablo Motos.

Y aprovechó la visita al programa de Antena 3 para explicar su experiencia en La Voz Kids - que estrenó temporada el pasado sábado-, donde ha repetido casi todos los años, aunque cuando se lo propusieron por primera vez no estuvo tan segura de participar:

“Cuando empecé no estaba por la labor, la televisión no la había conocido tanto pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y mientras me quieran ahí voy a estar”, confesó Rosario.

La artista estuvo en la versión de adultos pero con el tiempo ha preferido la de niños y lo razonó: “Decirle que no a un niño es muy duro pero se lo toman mejor que los adultos. Decidí hacer niños siempre porque los mayores se lo tomaban más a pecho. Los niños a los cinco minutos se han olvidado, los mayores nos lo tomamos todo más en serio. Era muy agobiante decir que no a los mayores”.

Preguntada por la razón de que a veces se giren con niños que no cantan tan bien como otros con los que no escogen, la coach despejó las dudas con humildad: “A veces estás despistado, o a veces pasan varios malos y pasa uno medianito y te vuelves loca. O pasan tres buenos y pasa un cuarto y no te giras. Depende mucho de los que hayan pasado antes o después”, confesó.

Para añadir que “a veces he llorado no por decirles que no, si no por no haberme dado la vuelta. El destino está escrito. Porque hay tantos niños y tan buenos que no puedes elegirlos”, aseguró refiriéndose a que la suerte también es otro factor imprescindible en el programa.