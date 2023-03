RTVE Play arranca el rodaje de 'Esto no es Suecia', primera serie original de la plataforma

RTVE ha anunciado el comienzo del rodaje de Esto no es Suecia, una serie creada por Aina Clotet y Sergi Cameron que verá la luz a través de RTVE Play. El proyecto cuenta con la participación de varias televisiones públicas europeas, entre ellas RTVE y TV3. Aina Clotet, también protagonista, Valentina Viso, Dani González, Marc Coll y Sergi Cameron firman el guion de esta comedia dramática rodada en catalán, castellano, inglés y sueco.

TVE sigue intentándolo sin resultados de audiencias: más apuestas "fallidas" que aciertos en sus estrenos de 2023

Más

Esto no es Suecia está protagonizada por Aina Clotet, Marcel Borràs, Nora Navas, Enric Auquer, Tomás del Estal, Liv Mjönes, Ia Langhammer, Mabel Rivera, y Nausicaa Bonnín, y es la presentación de la joven Violeta Sanvicens.

Así es la sinopsis de 'Esto no es Suecia'

Para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias, Mariana y Samuel se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona, donde encuentran una comunidad de gente con las mismas aspiraciones. Pero, cuando una tragedia sacude el barrio, desmontando su ideal, las certezas de Mariana y Samuel empiezan a tambalearse y el miedo se instala en la pareja, acercándose peligrosamente a todo lo que intentaban huir.

Esto no es Suecia narra, en clave de comedia dramática, la contradicción con la que se encuentra una pareja de padres jóvenes a la hora de proteger a sus hijos de los peligros de la vida. Constará de 8 capítulos de 40 minutos, rodados en catalán, castellano, inglés y sueco.

La dirección de la serie corre a cargo de Aina Clotet, Mar Coll, Celia Giraldo y Sara Fantova. Según su creadora, Aina Clotet: “Esto no es Suecia nace de una necesidad personal: una vez entré en la etapa de la maternidad, me di cuenta de que mi vida había dado un vuelco y nadie me había avisado. Un día, junto con un grupo de familias del barrio en el que estaba Sergi Cameron, nuestro coproductor, decidimos crear un 'grupo de crianza', liderado por una psicóloga especializada, donde poder compartir toda nuestra montaña rusa de emociones desconocidas. A partir de ahí, empezamos a conceptualizar la serie junto con Valentina Viso, Mar Coll y Dani González, donde, poniendo la crianza en el centro, hemos querido explorar cómo el miedo te puede convertir en la peor imagen de ti misma”, declara

'Esto no es Suecia' se estrenará en RTVE Play

La serie es la primera ficción original de la plataforma RTVE Play, que inicia con este proyecto una línea de producción de ficción corta pensada para un público joven, adulto y urbano, principal usuario de las OTT. De esta manera, la cadena pública traslada a su plataforma principal la línea de trabajo que durante estos años ha llevado a cabo con PlayZ, su canal joven dentro de la misma que ya ha apostado por el lanzamiento de su propia ficción.

“Esto no es Suecia es un producto en el que confiamos desde el primer momento al sintetizar los valores de servicio público abierto, cosmopolita y contemporáneo que debe tener RTVE Play”, ha declarado Alberto Fernández, director de la plataforma, que ha destacado el “tesón creativo y de producción” desplegado por los creadores del proyecto, hasta llegar al momento de rodaje, que transcurrirá durante 13 semanas en distintas localizaciones de Barcelona, El Prat y El Penedès.

Esto no es Suecia está producida por Funicular Films, Nanouk Films y Anagram Films (Suecia) para televisiones públicas europeas de gran prestigio: RTVE, TV3, Anagram (Suecia), SVT (Suecia), NDR (Alemania) e YLE (Finlandia) con el apoyo del ICEC (desarrollo y series) y el programa MEDIA de la Unión Europea.

La serie ha sido galardonada con el premio Conecta Fiction Best Pitch Award del Festival de Göteborg y ha participado en laboratorios de desarrollo tan prestigiosos como Torino -TFL Next- TV Series, taller de productores del Festival de Rotterdam y el Festival de Göteborg.