RTVE pone fin al 'Plan de Tarde' de Toñi Moreno, después de tres meses de emisión en los domingos

Termina el Plan de tarde de Toñi Moreno en TVE. El magacín vespertino que conducía la andaluza en la tarde de los domingos desaparece de parrilla tras algo más de tres meses de emisión.

RECORDAMOS | TVE sigue intentándolo sin resultados de audiencias: más apuestas "fallidas" que aciertos en sus estrenos de 2023

Más

La corporación pública ha cancelado esta producción tras haber quedado por debajo de las pretensiones de audiencias previstas, según informa La Vanguardia. La decisión se le ha comunicado a comienzos de esta semana a los trabajadores, siendo la de este pasado 23 de abril la última emisión. En esta se quedó en solo un 5.4% de cuota de pantalla y 521.000 espectadores.

TVE pone fin a una apuesta que arrancó su andadura en pantalla el 15 de enero, y que no ha podido plantar batalla a las dos principales ofertas de la tarde del domingo, el Multicine de Antena 3 y, como rival directo por género, Fiesta en Telecinco. Más allá del buen dato del estreno, el formato producido por Tesseo fue perdiendo seguimiento, terminando su trayectoria con un 6.8% de share y una media de 764.000 espectadores. De hecho, el mencionado 5.4% del domingo 23 supuso el mínimo para el programa.

No ha funcionado, tampoco, el reclamo de volver a contar con Moreno en TVE. La presentadora retornaba a la cadena pública ocho años después de estar al cargo de Entre todos y T con T, y tras poner fin a su etapa en Mediaset. “Esto no es una batalla fácil, y no hay milagros, hay trabajo, trabajo y trabajo. Voy a poner todo de mi parte para que cuaje”, defendió en la presentación, sin que haya sido finalmente posible.

Otra apuesta fallida de las que iniciaron el año en TVE

Por lo tanto, se trata de un nuevo revés para La 1, que había arrancado este 2023 empeñándose a fondo con una amplia lista de novedades. De ellas, solo las apuestas de ficción, La Promesa y 4 Estrellas, han dado el rédito esperado, sin que el resto de formatos hayan podido responder a las expectativas.

Pese a todo, la cadena pública sigue trabajando en nuevas ofertas. Por de pronto, acaba de aprobar el regreso del icónico Grand Prix a su programación, y aprovechando el impulso que precisamente ha dado La Promesa a las tardes, ha dado luz verde a una nueva serie diaria de época, Tea Room, con los productores de Acacias 38, Boomerang TV.