Ruth Lorenzo se cubrió de gloria en 'Cover Night' con su propia versión de 'Purple Rain'

La tercera gala de Cover Night se emitió en la noche de este sábado 18 de marzo buscando un golpe de suerte después de haber perdido audiencia en la del jueves. Aunque el resultado no fue el esperado –mejoró muy poco su rendimiento–, el programa musical de TVE ofreció una nueva dosis de talento que no sólo llegó por boca de los concursantes. Su presentadora, Ruth Lorenzo, se ganó la ovación del público con una espectacular actuación que puso en pie a los miembros del jurado.

Sentada a los pies del escenario, la cantante, con todo el empuje de la banda que toca en cada una de las actuaciones, versionó el conocidísimo tema de Prince Purple Rain.

Fueron tres minutos de espectáculo con los que se cubrió de gloria ante Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, que corrieron hacia ella para felicitarle por semejante poderío.

Pero no fue la única que puso a prueba la resistencia de sus cuerdas vocales. Lucía Moon y Virginia, que son amigas dentro y fuera del programa, tuvieron que batirse en duelo sobre el escenario.

La primera, con bastantes dificultades por tener algo tocada la voz, versionó Killing me soflty with his song; la segunda interpretó Halo. El público fue claro en su veredicto: el 18.8% de los votos fueron para Virgnia, mientras que Lucía se quedó con el 10.7% de los apoyos.

El jurado coincidió con el criterio de los espectadores y se decantó por Virginia, de modo que la cabina de Lucía quedó vacía a la espera de recibir un nuevo inquilino la próxima semana.