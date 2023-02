Ruth Lorenzo explica el “contrato infernal” en el que ha estado atrapada estos dos últimos años: “Dejé de ser yo”

Ruth Lorenzo visitó este domingo Plan de tarde para promocionar Cover Night, el nuevo talent musical de TVE que todavía no tiene fecha de estreno en la principal cadena del ente público, pero que se presenta este mismo lunes ante la prensa.

Toñi Moreno fue la encargada de entrevistar a la artista española, sobre todo, centrándose en su labor como presentadora del nuevo programa de entretenimiento. Sin embargo, cuando comenzó el turno de los colaboradores, estos aprovecharon el momento para lanzar preguntas más personales a la cantante.

Una de las cuestiones destacadas fue la del periodista Juan Sanguino: “Has tenido una carrera muy larga con altos y bajos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti? ¿Ha habido un momento en el que pensases en tirar la toalla?”, preguntó.

“Hay tantos...”, comenzó diciendo Ruth Lorenzo, que añadió: “Como artista siempre te pones en duda. Cuando terminas un disco y luego te tienes que poner a escribir otro, piensas: ¿A quién le interesa lo que pueda decir?”.

“Yo creo que mi momento más duro han sido estos dos últimos años en el que he estado atrapada en un contrato de estos infernales, y que realmente te ves como artista que no eres dueño de ti”, relató la cantante.

Las declaraciones fueron aprovechadas por la presentadora para pedir al equipo del programa unas imágenes en las que Ruth Lorenzo se corta el pelo en plena actuación. “Era un momento tuyo de 'voy a ser yo, y voy a romper con todo'”, dijo Toñi Moreno recibiendo la confirmación de la invitada. “Quería ser libre”, declaró la artista española.

“Llegó un momento en el que dejé de ser yo”

“Cuando tú empiezas a trabajar con un equipo de gente, y te pones en sus manos, y les das todo. Cuando confías en gente que te dice: 'No hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. O 'hay que endulzar tu imagen porque se te ve demasiado potente. Déjate el pelo largo'”, continuó la artista.

“Llegó un momento en el que dejé de ser yo. Tú firmas un contrato del cual a alguien le pertenece tu 20%, no tu 100%. Tú firmas un trabajo del que son dueños de una parte. No me pueden comprar a mí. A mí no me puede comprar nadie”, concluyó. Tras ello, Toñi Moreno quiso profundizar en la situación personal de la cantante.

“Este cambio tuyo también es mucho más profundo, también es personal”, dijo la presentadora, tras lo que quiso preguntarle por el momento en el que se encuentra en su vida. Fue entonces cuando Ruth Lorenzo habló de que ha roto con su pareja, y que va a empezar de cero “en todos los sentidos”. Además, de que ha aprovechado esa situación de su vida para trabajar en un nuevo disco.