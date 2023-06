La salud de María Teresa Campos desata un nuevo choque entre Terelu y Carmen Borrego: “Estás tergiversando”

Terelu Campos se convirtió este viernes en la invitada principal del Deluxe en Telecinco. Tras una entrevista previa con María Patiño, el programa propició un cara a cara entre Terelu y Carmen Borrego en el que las hermanas acabaron chocando a la hora de hablar de la salud de María Teresa Campos.

Todo se desencadenó cuando Patiño recordó el enfado de Terelu con Borrego por “traspasar los límites” a la hora de hablar de la delicada situación en la que se encuentra su madre. Hace unas semanas, Carmen Borrego compartió con la audiencia su preocupación por el estado de la mítica presentadora y su miedo a que llegase el día en el que no las reconociese.

“Yo he trabajado mucho con ella, cuando voy a su casa es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo, y yo ya no sé qué inventarme, ella sigue teniendo su mundo profesional y me dice ponemos esto aquí, esto allí”, dijo inocentemente Borrego en unas palabras que enfadaron a su hermana, que consideró que la tertuliana estaba ventilando “intimidades” familiares que no se debían contar en televisión.

Terelu y Carmen Borrego chocan en el 'Deluxe'

Este viernes, Carmen Borrego confesó la presión que siente de su hermana: “Yo siento que todo lo que yo digo es criticable y eso no me gusta”, reconoció la colaboradora, provocando la reacción de la aludida. “Creo que decir eso, para mí, es ponerse en una posición de victimismo que yo no comparto”, se quejó la andaluza. “No me estoy poniendo de víctima, estoy diciendo lo que siento”, replicó la primera.

“Estamos hablando de una persona [María Teresa] que es lo mismo para ella que para mí. Creo que sí tengo derecho en manifestar mi opinión, claro que lo tengo. Porque ni es más para mí, ni es más para ella”, expresó Terelu, que insistió en que “hay cosas que pertenecen a la intimidad y que se pueden recoger en los medios de comunicación de muchas maneras que a mí no me gustaría que se hiciera sobre mi madre”. “Punto, se acabó”, quiso sentenciar.

Carmen Borrego volvió a decir que se siente constantemente “corregida” por Terelu: “Yo corregiré, si se entiende como corregir, tantas cosas que piense que pueden perjudicar a mi madre, y me da igual que vengan de mi hermana, de mi hija, de quien sea”, defendió la también presentadora de la edición diaria Sálvame.

“Yo no voy a ocultar que mi madre es evidente que tiene un deterioro muy importante, eso está encima de todas las mesas de todos los periódicos y medios de comunicación”, siguió diciendo la primogénita de María Teresa. “Pero si lo digo yo, no vale”, le echó en cara Borrego. “Yo no he dicho eso, estás tergiversando y me puedo empezar a enfadar. Estoy intentando no enfardarme. Puedo empezar a enfadarme y lo estoy intentando, de verdad”, contestó la comunicadora, en una conversación cada vez más tensa.

“A mí no me gusta que se tergiversen mis palabras, porque yo no he dicho que no se diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante, no. Pero una cosa es que yo diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante, con toda la pena que eso conlleva para todos, y otra cosa es que yo te cuente a ti lo que hace mi madre en un momento dado cuando yo voy a su casa. Para mí, son pasos diferentes. Y si se entiende bien, y si no, pues lo siento”, explicó finalmente Terelu.

Carmen Borrego intentó explicar por qué contó la historia de las escaletas: “Yo bajo ningún concepto entiendo y asumo que he contado una intimidad de mi madre. Yo conté que mi madre sigue queriendo trabajar y en el concepto de que mi madre sigue queriendo trabajar, conté que cuando iba a verla hacía escaletas, lo conté como anécdota, no como una intimidad”, se defendió. “Pues a mí eso no me parece bonito”, remató Terelu antes de que María Patiño pasase a otro asunto.