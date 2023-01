'Salvados' recordó a Montserrat Caballé: “Plácido Domingo no quería cantar conmigo por mis kilos y mi edad”

Salvados tituló su entrega de este domingo, 15 de enero: “Plácido Domingo, un secreto a voces”. En ella, Gonzo habló con las mujeres que denunciaron haber sufrido alguna situación de acoso con el tenor para conocer cada caso y saber cómo se han sentido tras haber dado el paso de señalarle.

El presentador y el equipo del programa comentaron haber estado más de un año y medio detrás de todas ellas para plasmar lo ocurrido, algo que sigue siendo una excepción en España. Así, el formato logró el testimonio de Patricia Wulf, la primera persona en dar su nombre para denunciar que había sufrido alguna situación de acoso con Plácido. “Temía por mi carrera. Las noches en las que él realmente insistía tenía miedo de ir a mi coche”, lamentó.

Para continuar escuchando a Luz del Alba Rubio, otra de las supervivientes a su acoso que coincidió con la anterior en que intentaba darle besos en la mejilla muy cerca de los labios o preguntaba por su marido llamándole “mi rival”. Además, de relatar pasajes tales como que “empezó con las llamadas a cualquier hora de la noche, lo encontraba por todos lados, llamaba a la habitación a horas muy tardes...”.

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/iOragucSbV — Salvados (@salvadostv) 15 de enero de 2023

Por primera vez lograron dar voz a una mujer española que asegura haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido Domingo en nuestro país. “Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?” fue la frase que, según su testimonio, le dijo el tenor la primera vez que le hizo sentir “incómoda”

Explicó que prefería no mostrar su rostro porque “soy una profesional en activo y correría el riesgo de que las declaraciones que pueda hacer tengan consecuencias que me impidan trabajar”. Y tildó de “valientes” a las mujeres que hicieron público un acoso que “se sabe en ese mundo” ya que si ibas a trabajar con él, te advertían de “no subir a un ascensor sola con Plácido”, entre otras cosas.

Las palabras de Montserrat Caballé, sobre Plácido en los 80

Salvados también recordó una entrevista que hizo Mercedes Milá a Montserrat Caballé en el programa Buenas noches de TVE, entre 1982-1984, cuando la presentadora preguntó a la soprano si era real el rumor de “enemistad” entre ella y el tenor.

A lo que la catalana no tuvo reparo en responder, algo muy descriptivo: “Por mi parte no hay ninguna enemistad. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho a la Dirección de Madrid, a la Direcció de la ópera de Londres, y la razón que me han dado es por mis kilos y mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste y le guste cantar con gente joven, bonita y delgada”, zanjó.