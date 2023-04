'Sálvame' cumple 14 años con tributo a Mila: la evolución de un transatlántico que ahora navega en aguas bravas

“Venimos con la idea de quedarnos muchísimo tiempo. De aquí a la eternidad, de todos ustedes depende: ¡Sálvennos!”. Con esas palabras arrancaba Jorge Javier Vázquez el primer Sálvame diario, emitido un 27 de abril de 2009 en la tarde de Telecinco. Una declaración de intenciones de la que este jueves se cumplen 14 años y que se mantiene de lo más vigente, pues si algo ha quedado claro en este tiempo es que el público es el salvavidas que siempre ha mantenido a flote uno de los transatlánticos de la televisión actual.

'Sálvame' avanza cómo será su 14 aniversario, con Mila Ximénez como protagonista

Cuestionado y polémico desde sus inicios, Sálvame es un formato tan señalado como fundamental en la historia reciente de la TV en general, y de Telecinco en particular. Un programa que ha cimentado su supervivencia sobre su propio universo y que aunque atraviesa por su momento más sensible a nivel de audiencias y contenidos, sigue siendo uno de los buques insignia de la tarde televisiva.

Desde ese lunes de abril de hace 14 años ha cambiado mucho todo lo que envuelve Sálvame, y a la vez poco. Ese día, Jorge Javier y compañía se disponían a abordar la última hora de Supervivientes, para después poner el ojo en otros personajes de la cadena. Lo mismo que harán este jueves de 2023, pero en un contexto en el que el viento sopla diferente.

Si entonces tenían que pelear por hacerse un hueco y plantar su bandera, ahora luchan por no ceder más terreno en una franja de la que han llegado a ser dominadores absolutos, y que en estos momentos defienden con más dificultades. El Limón sigue siendo su fortín ante nuevas amenazas como La Promesa y su objetivo, continuar protegiendo su territorio y manteniendo el legado que ayudaron a construir personalidades como Mila Ximénez.

Un homenaje a Mila Ximénez por el aniversario de 'Sálvame'

La periodista, fallecida en junio de 2021, será la madrina eterna de este aniversario de Sálvame y posiblemente de todos los que vengan en el futuro. A su inolvidable colaboradora dedicarán la entrega de este jueves desde el plató que lleva su nombre, y con las cuatro palabras que definen su paso por la televisión: Magia, Ironía, Libertad y Amistad.

Al frente de la cita estará Jorge Javier Vázquez, que hará una excepción -los jueves se ausenta por la gala de SV- para celebrar el aniversario y rendir tributo a su amiga. Junto a él estarán los colaboradores más ilustres de Sálvame, con el objetivo de recordar a su compañera con imágenes y anécdotas inéditas de sus años en el programa.

Para este especial del 14 aniversario, el magacín de La Fábrica de la Tele instalará en Sevilla un set al que se podrán acercar todas aquellas personas que por el motivo que fuera no se pudieron despedir de la famosa tertuliana, tal como ha promocionado el programa.

La obligación de crear nuevas narrativas

Se desconoce por ahora cuáles serán el resto de temas de actualidad de la tarde, en un presente marcado por las restricciones a nivel editorial. Tras ponerse en el foco por la Operación Luna/Deluxe, cuya resolución todavía sigue dilatándose y podría marcar el futuro del programa, Sálvame se encuentra en un momento crucial por los cambios directivos en Mediaset y la implantación del nuevo código ético del grupo de comunicación.

Como ya analizamos en profundidad, el magacín de La Fábrica de la Tele es el más señalado por las medidas que se hicieron públicas el pasado mes de febrero, y que afectan directamente a los contenidos a tratar: los vetos -o “reducción de atención”- a muchos de sus protagonistas más típicos, y la prohibición de hablar de política en sus programas de entretenimiento.

Estas decisiones, que han sido interpretadas por muchos como la 'puntilla' de la nueva directiva a un formato al que ya miraban de reojo, han situado a Sálvame en la tesitura de tener que reinventarse para sobrevivir. De hacer malabares para crear nuevos personajes que sustenten su ahora reducido universo, y de seguir entreteniendo a sus espectadores con los códigos de siempre.

Esto es algo que ya se ha reflejado en estos primeros meses, donde de la mano de Supervivientes como fiel aliado han construido nuevas narrativas como la de Ginés Corregüela, hasta ahora el protagonista de la actual edición que más ha “empapado” al magacín y otros programas de Telecinco. Su culebrón con Yaiza y su exmujer ya ha llenado horas de tertulia en el saloncito de Sálvame, y es un tema de rendimiento garantizado al menos hasta el final del reality.

Además, y ante la imposibilidad de abordar la actualidad de ciertos rostros del corazón, el programa ha seguido alimentando los conflictos entre sus colaboradores, con las “bombas” y polémicas que siempre les han funcionado y que ellos mismos crean, ceban y clausuran en función de sus necesidades. Esta misma semana hemos tenido un nuevo ejemplo de ello, con el llanto de Lydia Lozano y María Patiño por un problema con unas firmas de ropa originado en el mismo magacín.

Caso aparte es el tramo de Sálvame Naranja Plus, la emisión exclusiva de Mitele Plus que no se ve en Telecinco y que como ya explicamos, es la franja que destinan para contenidos livianos que no tendrían hueco en otras épocas del magacín, pero que entretienen a aquellos que se asoman a la ventana de pago a última hora de la tarde: desde karaokes hasta rondas de chistes y juegos infantiles.

'Sálvame' vive su momento más sensible en audiencias

Si en lo que respecta a los contenidos Sálvame está en un momento sensible, también ocurre lo mismo en lo referido a las audiencias. Atrás quedaron las épocas en las que el magacín alcanzaba cuotas del 18% y 19% y superaba los dos millones de espectadores con su edición Naranja, que era un auténtico 'titán' en la tarde de Telecinco.

Una condición que no tardó en alcanzar, pues si recordamos los datos históricos de Sálvame en la franja vespertina, podemos observar que su éxito fue prácticamente inmediato. En su primera temporada, el magacín promedió ya un 16.1% de cuota y 1.7 millones de espectadores, registros que se dispararon los dos años posteriores hasta alcanzar en 2011 su máximo de siempre: un 18.1% y 1.9 millones.

Desde entonces, el conjunto de las ediciones de tarde se mantuvo con grandes medias, con algunos vaivenes entre temporadas pero con un rendimiento rotundo en la cadena. Así fue hasta 2020 y verano de 2021, cuando empezó una bajada que ya no responde a un momento puntual de crisis, sino a una nueva realidad para el programa de La Fábrica de la Tele que le sitúa en promedios ligeramente superiores al 13% de share y poco más de 1.2 millones de espectadores.

La evolución de 'Sálvame' en audiencias:

Temporada 1 (2009): 16.1% y 1.705.000

Temporada 2 (2010): 17.5% y 1.858.000

Temporada 3 (2011): 18.1% y 1.971.000 (máximo cuota)

Temporada 4 (2012): 16.4% y 1.848.000

Temporada 5 (2013): 16.9% y 1.836.000

Temporada 6 (2014): 17.5% y 1.880.000

Temporada 7 (2015): 17.7% y 1.893.000

Temporada 8 (2016): 17.1% y 1.812.000

Temporada 9 (2017): 16.3% y 1.702.000

Temporada 10 (2018): 16.2% y 1.740.000

Temporada 11 (2019): 16.9% y 1.755.000

Temporada 12 (2020): 17.1% y 1.992.000 (máximo espectadores)

Temporada 13 (2021): 16.4% y 1.707.000

Temporada 14 (2022): 13.2% y 1.215.000

Temporada 15 (2023): 13.5% y 1.223.000*

La evolución de las audiencias de 'Sálvame Naranja'

Si nos fijamos en las dos ediciones diarias que sobreviven en la actualidad -tras 'caerse' otras como el Tomate, Sandía o el fugaz Lemon Tea-, la versión más exitosa ha sido y sigue siendo la Naranja, la que se emite entre las 17h y las 19h en Telecinco. Históricamente ha registrado las mejores audiencias de la marca y ha sentado cátedra con un liderazgo que ha ido perdiendo contundencia.

En la actualidad, la edición no sólo ha visto mermado su seguimiento, sino también el dominio de su franja de emisión. El punto de inflexión fue la llegada de Tierra amarga a Antena 3 en verano de 2021, momento en que los datos del programa empezaron a bajar y la ventaja sobre su principal rival se vio consideradamente reducida.

Como observamos en la siguiente tabla elaborada con datos de Kantar facilitados a verTele por Barlovento Comunicación, entre julio y agosto de 2021 Sálvame Naranja cedió 1.4 puntos de share y Antena 3 creció 2.1, impulsada por la serie turca. Una tendencia que continuó en los meses posteriores hasta que llegó el 'sorpasso' en el primer trimestre de 2022, con dominio de la cadena de Atresmedia en la franja en marzo y abril de ese año.

Sálvame se repuso del golpe y recuperó el control durante nueve largos meses (entre mayo de 2022 y enero de 2023), pero volvió a cederlo, esta vez en favor de la incombustible Amar es para siempre y del nuevo serial Pecado original, en los meses de febrero y marzo de 2023. A día 23 de abril, el Naranja y las series viven un ajustado duelo por llevarse la victoria en el mes: 13% y 12.7%, con ligera superioridad del programa de corazón.







La evolución de las audiencias de 'Sálvame Limón'

En lo que respecta a la edición Limón, la que se ofrece de 16h a 17h en Telecinco, resiste en lo más alto del podio de su franja ante su nueva competencia. Históricamente sus registros han sido más modestos que los de tramo del Naranja, pero a día de hoy es la versión de Sálvame que puede seguir presumiendo de liderar en su horario pese a las embestidas de La Promesa y Amar es para siempre.

En el comienzo de la presente temporada televisiva, el Limón promedió datos que oscilaron entre el 11.6% de septiembre y el 12.3% de octubre, su máximo este curso. Sin embargo, la llegada de La Promesa ha impulsado a La 1 desde enero y amenaza seriamente con conquistar no sólo el territorio de Amar en términos de ficción, sino también el dominio del primer tramo de la tarde.

Si observamos la evolución de la franja de Sálvame Limón, cuya competencia incluye el último tramo del informativo territorial, El Tiempo y La Promesa en La 1, y El Tiempo y Amar es para siempre en Antena 3, el magacín es líder en su horario. Sin embargo, su ventaja se ha visto reducida desde el estreno del serial de Bambú Producciones en la cadena pública, que cambió a partir de enero la configuración de la tarde y que dio un golpe sobre la mesa en favor de La 1.







En los cuatro meses contra su nuevo rival, el Limón ha pasado de un 11.7% de cuota media en diciembre hasta el 11% que promedia en lo que llevamos de abril, siete décimas que han ido recortándose de manera progresiva.

Por contra, la franja de La 1 ha crecido desde un 6.7% que promediaba antes de la llegada de la ficción de época hasta el 10.2% que registra en la actualidad, a pocos días de finalizar el mes y con una tendencia claramente ascendente como se reflejó este martes con récord de cuota. Amar, por su parte, ha visto reducido su rendimiento de un 10.8% en diciembre a un 10% en el presente, donde vive un cara a cara de ficción de lo más igualado.

Así las cosas, y aunque por ahora la ventaja parece suficiente, Sálvame Limón hará bien en no relajarse si quiere seguir marcando el ritmo en su franja de emisión. Lo mismo para el Naranja, que aunque pueda recuperar su dominio en abril, deberá seguir reinventándose para recuperar a ese público “salvador” si su objetivo, como manifestó Jorge Javier Vázquez hace hoy 14 años, sigue siendo la eternidad televisiva.