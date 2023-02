'Sálvame' emite los audios de Canales Rivera contra el programa, y Jorge Javier responde: “Es muy grave”

Sálvame tiene bajo la lupa a José Antonio Canales Rivera, del que ha emitido unas grabaciones en las que se le escucha criticar contundentemente al programa con el que suele colaborar.

Canales Rivera hizo estas declaraciones tras haber dejado el magacín que produce La Fábrica de la Tele. En esa grabación se le escucha decir lo siguiente a una persona con la que está conversando:

“Llevo dos días viendo Sálvame. Usted sabe que yo trabajé allí, yo he sido el primero y el único, creo, que se ha ido de allí. De ahí no se va nadie, eso es una secta”, afirma el torero.

Después parece insinuar que el programa, cuando tiene información comprometida sobre los tertulianos, supuestamente la utiliza en su contra.

“Te cogen, cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo. Y cuando tú te quieres ir, te dicen: ¡Eh!. A mí me lo dijeron y les dije: 'Que me voy para mi casa'. Y yo me fui para mi casa. Me sacaron toda la mierda, pero yo me fui para mi casa. ¿Y sabes qué pasó? Yo escuchaba la sintonía de Sálvame y me ponía a vomitar”, agrega el tertuliano, que después de hacer estas afirmaciones regresó al programa de Telecinco, en el que ha aparecido durante los últimos días por sus tramas familiares.

Este miércoles, al escuchar las grabaciones, Jorge Javier Vázquez reaccionó a las palabras de su compañero, que provocaron estupor entre la plana mayor de los colaboradores.

“Es muy grave lo que dice. Le achaca al programa términos delictivos para enmascarar su propia cobardía”, comentó el presentador, aplaudido por el público y respaldado por Kiko Hernández, que no daba crédito al hecho de que el diestro hubiera acusado al programa de “amenazar” y “chantajear” a los colaboradores.