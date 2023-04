'Sálvame' celebró sus 14 años con el recuerdo a Mila Ximénez como eje y con reivindicación: “Esta TV es transgresión”

El recuerdo a Mila Ximénez ha sido el eje de la celebración del 14 aniversario de Sálvame. Una celebración bañada en las lágrimas de Jorge Javier Vázquez y el resto de tertulianos en honor a la que fue su compañera, fallecida en junio de 2021.

'Sálvame' cumple 14 años con tributo a Mila: la evolución de un transatlántico que ahora navega en aguas bravas

Después del intento de reformulación en que el programa estaba sumido durante su anterior cumpleaños, en esta ocasión el magacín de La Fábrica de la Tele sí ha decidido con contundencia volver la mirada atrás, y tener bien presente a la colaboradora, que fue uno de los pilares del formato, y cuya influencia ha seguido perenne en el equipo. No en vano, Jorge Javier ha hablado sobre el cambio de actitud y filosofía profesional y vital que asumió tras la muerte de su amiga.

“Esta televisión es transgresión... Lo demás, aburrimiento”

Sobre ello volvía a abundar esta tarde. Una tarde en la que ese tercero conocido como “el eje del mal”, compuesto por Ximénez, Kiko Hernández y Kiko Matamoros, fue una de las claves. El magacín recuperó grandes momentos del trío, antes de que el presentador pusiera en valor la figura de la añorada periodista.

“Me da mucho gusto ver a una persona a la que se le nota que el trabajo en el que a veces pasaba ratos regulares e incluso malo, pero se lo pasaba tan bien, tan bien. Lo que comunica esta señora en un plató muy poca gente lo comunica”, decía el showman, reiterando el uso del presente para referirse a Mila“, una ”auténtica bestia“ a nivel televisivo.

“Tú ves ahora la tele y hay veces que digo, pero vamos a ver, ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo, animales muertos? A esta señora la veía y era como un bisonte”, agregó, antes de hacer una proclama que tenía mucho no solo de recuerdo a Mila, sino de reivindicación de Sálvame.

“Estamos viviendo una época adormecidos, anestesiados... ¡Despertemos! ¡Seamos como Mila, luchemos!”, exclamó, y añadió: “Me parece absolutamente maravilloso que en un programa de televisión exista algo como el eje del mal. Esta televisión es transgresión: es meter la pata, equivocarse, hacer que se revuelvan en sus asientos incómodos... Pero también que al otro día nos quieran y se rían con nosotros. Lo demás, aburrimiento”.

Recuperaron el homenaje que hicieron a Mila en su fallecimiento

Como decimos, el homenaje a Mila fue el eje de la emisión. Así, para iniciar la tarde Vázquez y los suyos volvieron a subir a la azotea de Mediaset desde donde se despidieron de Mila Ximénez, cuando lanzaron al cielo una enorme letra “M” compuesta de globos amarillos. Una reproducción de esa letra volvió a aparecer en las instalaciones de Telecinco.

“Hoy, que es nuestro aniversario, tenemos que celebrarlo a lo grande, y aprovechándolo, vamos a acordarnos y hacer un homenaje a una de las figuras fundamentales del programa y de la televisión de entretenimiento de este país”. Ella servía como guía por el recorrido por la historia del programa.

El magacín de La Fábrica de la Tele ponía al límite del aguante a Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño o Terelu Campos, al hacerles recordar sus mejores momentos con la fallecida. Incluso se recuperaban antiguos mensajes de voz que Ximénez les mandó en su día.

Vázquez, por su lado, afirmaba haber pasado ya su duelo por la muerte de su amiga. “Sé que no va a volver”, se resignaba, muy emocionado. “Lo que me queda es sentirme afortunado porque es una de esas personas. Es difícil encontrar a alguien en la vida con quien tengas tanta sintonía”. Eso sí, reconocía: “reconocía algo: ”Lo más duro es saber que a veces me pasan cosas y no tengo a quién contárselas como a ella“.