Chelo García Cortés se disculpa tras cargar contra Telecinco y su cúpula: “Ayer se me fue la olla”

24 horas después de arremeter contra la cúpula de Mediaset por la cancelación de Sálvame, Chelo García Cortés ha acabado reculando y pidiendo disculpas. La veterana periodista afirmó haberse “equivocado” durante una intervención en el magacín solo horas antes de participar en la última Fashion Week.

Germán González era quien hablaba con la colaboradora del formato de La Fábrica de la Tele. El redactor estaba mostrando a la audiencia los preparativos de la gala del viernes noche en Telecinco, en la que los tertulianos participarán desfilando por la pasarela. García Cortés estaba entre ellos y el periodista no dudó en cogerla por banda.

“Vengo helada”, decía ella, antes de entrar en calor pronunciándose sobre su arrebato de la tarde anterior. “Ayer la liaste un poquito, las cosas como son. Estabas por todo Twitter, te hiciste viral”, comentó su compañero.

“No quise mirar Twitter. Lo que sí que digo es que a veces más vale que esté callada”, replicó ella. “Ayer se me fue la boca, la olla. Creo que tengo que pedir disculpas”.

“Cuando te equivocas, hay que decirlo”

“A lo mejor, en ese fragor ese de que me dejaban hablar, lo que es Sálvame, dije cosas... Cuando ha pasado esta noche, no lo he pasado bien”, continuaba la colaboradora, que a continuación hacía otro manifiesto más calmado que el del jueves.

“Llevo casi 14 años aquí, en esta cadena. He aprendido muchísimo, sobre todo de mi programa, de Sálvame. Quiero pedir disculpas, no porque tenga que pedirlas, sino porque creo que tengo que hacerlo. Cuando te equivocas, hay que decir: 'Me he equivocado'”. García Cortés agregó estar “muy nerviosa” porque, por si fuera poco, en unas horas estará desfilando y, como recordó, el año pasado tuvo un serio traspiés. “Este año no me quiero caer... Pero vuelvo a repetir que estoy muy orgullosa de estar en esta cadena, en este programa y lo siento. Hablé de más”.

“Ay, Chelo, cómo nos las lías”, apostilló Germán, abrazándola, y cerrando la conexión.

Calificó la cancelación como “una de las mayores aberraciones empresariales”

Recordemos que la cronista calificó la cancelación de Sálvame como “una de las mayores aberraciones empresariales”, mirando a cámara, en la recta final de la emisión del jueves. Lo hizo espoleada por sus compañeros, que le afeaban que no hubiera hablado sobre el final del programa.

“Si los empresarios nos queréis echar, no os preocupéis: las calles son nuestras”, exclamó, mirando a cámara. “La audiencia es nuestra”.