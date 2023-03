'Sálvame' critica a Georgina Rodríguez destacando sus respuestas en 'El Hormiguero' pero sin citar al programa

Sálvame sorprendió este jueves a los espectadores de Telecinco al hacerse eco de algo sucedido en su cadena rival, en Antena 3. El espacio de corazón de Mediaset recogió las polémicas declaraciones que Georgina Rodríguez realizó un día antes durante su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero. Eso sí, sin citar en ningún momento al programa de Atresmedia.

María Patiño comenzó hablando de este asunto, asegurando que tenían en su poder las primeras imágenes de la modelo tras su polémica entrevista. “Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, concedía anoche su primera entrevista en televisión, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de su reality. Este es el momento en el que la modelo, la influencer, abandona los estudios tras su esperada intervención en directo, que ha dado mucho que hablar, por cierto”, aseguró la presentadora.

Acto seguido, dio paso a un brevísimo vídeo de Georgina saliendo en coche de las instalaciones en las que se encuentra el plató de El Hormiguero. La conductora del programa vespertino de Telecinco evitaba mencionar así el nombre del formato de Antena 3, así como el de Netflix, plataforma en la que se puede ver el reality protagonizado por Rodríguez.

'Sálvame' se ceba con Georgina Rodríguez

Tras ver las imágenes, German González hacía su entrada en el plató para proponer a los tertulianos un juego. En la pantalla que tenía a sus espaldas, irían poco a poco apareciendo diferentes titulares y ellos tenían que intentar adivinar si esas palabras habían sido pronunciadas por Georgina Rodríguez en El Hormiguero [sin citar de nuevo al programa de Antena 3] o por alguno de los rostros de Sálvame.

Una de las citas destacadas por German González fue la siguiente: “A veces pongo vídeos de niños que no tienen comida y digo que eso es lo que nos puede pasar”. “No sé si lo ha dicho ella, pero quien lo ha dicho es gilipollas”, soltó Kiko Hernández exaltado, asumiendo enseguida que esas palabras correspondían a la mujer de Cristiano Ronaldo. “En lugar de ponerles vídeos, ponte a ayudar a esos niños, que tenéis dinero como para hacerlo”, criticó el tertuliano. En ese momento, Carmen Borrego salió en defensa de la pareja, asegurando que ambos ayudan mucho a niños sin recursos.

Lejos de recular, Kiko Hernández volvió a la carga: “Esto lo hace para el titular, para que la gente diga qué buena es. No hay que utilizar la pobreza de los niños durante una entrevista. ¡Deja a los niños en paz!”, dijo enfadado el colaborador. “Es que es una frase muy hiriente”, le apoyó Adela González. “No estamos acostumbrados a que los millonarios hablen con esa naturalidad del dinero que tienen, por eso se crean estas polémicas”, comentó Patiño.

La cosa no quedó ahí y, tras repasar otros polémicos titulares, Kiko Matamoros se atrevió incluso a criticar el programa de Goergina Rodríguez en Netflix: “Yo he visto el reality show y no hay por dónde cogerlo, es de un vacío intelectual... Reflejar tu vida me parece bien, pero tu vida solo le puede interesar a alguien tan tonto como tú. Me parece todo de muy mal gusto, todo un exceso, es una cosa horrorosa”, condenó el televisivo, evitando otra vez nombrar a la plataforma.