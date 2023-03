'Sálvame' enfadó a José Manuel Parada por una pregunta sin relación con Laura Valenzuela

La muerte de Laura Valenzuela este viernes 17 de marzo fue anunciada en directo por Sálvame. El programa de Telecinco reaccionó con rapidez a la triste noticia, que fue dada entre sollozos por Terelu Campos.

Muere Laura Valenzuela, histórica presentadora de TVE, a los 92 años

Más

Para dar algunas pinceladas sobre ella, Sálvame llamó por teléfono a José Manuel Parada, amigo y compañero de la histórica presentadora de TVE.

La entrevista transcurrió entre anécdotas y bonitos recuerdos hasta que Terelu hizo un comentario que lo dejó totalmente descolocado. La presentadora mencionó a Chelo García Cortés, con la que Parada está enemistado por haber contado en un libro algunos detalles de su relación sentimental. Detalles que, según denunció, no son tal y como los ha escrito la tertuliana.

Sálvame pretendía que Parada lanzara un mensaje de ánimo a su expareja, que próximamente se someterá a una cirugía, pero el mítico presentador de Cine de barrio se negó a hablar con ella (que estaba presente en plató) y afeó al programa que se desviara la atención del motivo de la entrevista: la muerte de Laura Valenzuela.

“De Chelo no quiero hablar. He tratado de llevarme bien con ella, pero, mientras no rectifique las mentiras ofensivas que ha dicho de mí, no la puedo perdonar”, exclamó el entrevistado.

La aludida negaba con la cabeza y, evitando entrar al trapo, como le pedía que hiciera el director del programa, David Valldeperas, recordó que “hoy la noticia es la muerte de Laura Valenzuela”.

María Patiño cuestionó la rotundidad del invitado, así que este aprovechó para ponerla contra las cuerdas. “Hace cuatro meses te escribí para hablar contigo porque creo que le tenemos un cariño especial a Chelo, pero preferiste que la verdad no te estropease una noticia. Todavía estoy esperando que tú me llames”, le espetó.

La presentadora dijo haber respondido aquel mensaje, sin embargo, Parada fue categórico: “No quisiste saber lo que pasaba, y si no lo quisiste saber hace cuatro meses no creo que lo quieras saber ahora. Yo te tenía por una periodista amante de la verdad, pero me has demostrado que no, que la verdad te importa poco”.

Patiño se escudó en que ella había estado escuchando durante años la versión de Chelo, así que Parada le recordó que “un periodista tiene que confirmar una versión con ambas partes”.

“Me haces responsable a mí de creer a una amiga que, con independencia de que se haya equivocado, me compensa estar a su lado. Y para ti es más importante la verdad que una amistad. Lo vemos de manera diferente”, concluyó la presentadora.

Aunque en desacuerdo con ella, el entrevistado quiso zanjar el asunto con una crítica a la forma de proceder del programa: “No estropeemos un recuerdo a Laura Valenzuela mezclándolo con todo esto”, sentenció antes de que Terelu Campos pusiera fin a la llamada.