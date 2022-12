'Sálvame' insinúa el origen de la 'ruptura' entre Chenoa y Rosa, que lanza un comunicado contra la prensa

Rosa López ha publicado este martes un comunicado con el que pretende poner fin a todas las informaciones que están saliendo estos días sobre la posible ruptura de su amistad con Chenoa veinte años después de su paso por la academia de Operación Triunfo.

Todo ello, después de que la artista de origen argentino marcase distancias en su relación con la granadina en unas declaraciones que realizó ante los medios que cubrieron el 40 cumpleaños de otra triunfita: Natalia Rodríguez. “Ella es mi compañera, y mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... Ya lo habéis visto en la boda”, declaró ante los periodistas.

Fiesta, el programa de los fines de semana de Telecinco, se hizo eco de estas palabras y la propia Rosa envió un mensaje al espacio de Mediaset. “Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro. La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar”, soltó la ganadora del talent de TVE.

Ante todo lo ocurrido, la asistencia de Rosa López a la presentación del nuevo programa de Movistar+ Grandes éxitos, a la también acudió verTele, generó una gran expectación entre los medios. Sus compañeras Verónica Romero y Geno Machado también estuvieron presentes en un evento en el que incluso se animaron a cantar juntas Mi música es tu voz, el himno que las unió en OT1. Allí los periodistas preguntaron a las triunfitas por toda la polémica desatada durante los últimos días.

Este martes, Sálvame abría el programa abordando la supuesta ruptura de su amistad con Chenoa. Prácticamente a la misma hora, Rosa decidía lanzar un comunicado en su cuenta oficial de Instagram con el objetivo de acallar los rumores que, recordemos, ellas mismas desencadenaron con sus respuestas a la prensa.

Rosa carga contra la prensa

“Contesto esto para todos a modo de notificación a lo grande para que cualquier tipo de entrevistador no me pregunte más por favor. ¡Porque estoy un poco hasta el cooo… razoncito! Imagino que no hay otras noticias, porque si no, no entiendo nada”, empezó diciendo la andaluza.

“Perdonadme, pero es que no procede en ninguno de los casos que alguna prensa hable mal de ninguno de mis compañeros, ni tampoco que me metan en polémicas que yo no he empezado, ni creado. Ya sabéis que eso no va conmigo. Será que queréis vernos juntos toda la vida, o porque simplemente no haya noticias, pero la realidad es otra, mis compañeros, todos nos adoramos y desde el día uno abrazamos nuestra esencia y nuestros recuerdos como el primer día”, ha defendido.

Rosa López asegura en su escrito no entender “tanta polémica”: “Somos cantantes, músicos y compositores que a través de la música queremos ser banderas de almas. Y lo que está claro es que nos rodea otro mundo que, por años que pasen, no nos deja de sorprender la versatilidad para utilizar nuestra persona y polémicas que intentan separar o romper algo irrompible por más años que pasen”.

La cantante vuelve entonces a señalar a los medios de comunicación: “No somos perfectos, eso está claro, pero sueño y le pido a los Reyes una prensa siempre limpia y bonita en un futuro, para mí y para todos mis compañeros. Porque solo intentamos ser educados y estar para todos cuando lo necesitáis. Apoyamos causas, cantamos y visibilizamos para ayudar, intentamos llenar la vida de canciones himno por un mundo mejor. A veces alguna prensa te pone arriba, y otras es completamente tóxica”, prosigue López, que asegura, pese a todo, “no estar molesta por nada, ni por nadie”.

“Pero es una pena haber conocido el código que lleva alguna prensa en el país que tanto nos ha apoyado. El país que lee y compra... cuidemos al público que tanto nos da. ¡Ah! Y por otro lado, acordaros que mi madre vive, ve y lee todo, y ella quiere mucho a mis compañeros”, ha terminado advirtiendo antes de brindar “por una prensa siempre bonita”.

Horas más tarde, Rosa López editaba su publicación añadiendo unas últimas frases: “Quiero aclarar que esto no va en contra de la prensa, ni de nadie. Que no busco culpables, que simplemente considero que hay cosas a las que no se le debería dar importancia”, sentencia.

'Sálvame' da el supuesto origen de la 'ruptura'

Sálvame quiso explotar este martes la polémica generada en torno a las concursantes de Operación Triunfo. El programa de Telecinco invitó incluso a José Luis Luna, exnovio de la cantante, a sentarse en el plató de Mediaset para contar su opinión sobre todo lo ocurrido. El exfutbolista habló en todo momento con respeto y cariño hacia la que fuese su pareja. Eso sí, afirmó que durante el año que estuvieron juntos apenas demostró tener tanta relación con sus excompañeros de OT como en algunas ocasiones ha asegurado.

El espacio vespertino de Telecinco cebó durante toda la tarde que acabaría contando el motivo de la mala relación entre Chenoa y Rosa. Para ello, contaron con el testimonio de un testigo que no quiso revelar su identidad. Este contó que todo se desencadenó cuando las cantantes coincidieron en la quinta edición de Tu cara me suena, Chenoa como jurado y Rosa como concursante.

El testigo aseguró que el distanciamiento se produjo por varios hechos que ocurrieron en las fiestas que los rostros del programa de Antena 3 celebraban tras las grabaciones en una famosa discoteca de Barcelona. “Noche tras noche, Rosa lo daba todo, me refiero a que se deshinibía en exceso y se dejaba llevar demasiado, provocando situaciones muy complicadas. Chenoa era la que le decía que eso no podía hacerlo, la aconsejaba y la frenaba”, empezó relatando.

“A pesar de esas regañinas, Rosa a la semana siguiente volvía a lo mismo y era una situación embarazosa que se repetía semana tras semana y que terminaría con la paciencia de Chenoa. Ahí empezó a romperse esa amistad tan fuerte que ambas tenían”, concluyó el testigo anónimo, que afirmó que ambas protagonizaron “fuertes discusiones”.