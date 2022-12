'Sálvame' invita a Rosa y Chenoa a participar juntas en el 'Mediafest' con “una canción de paz”

Chenoa y Rosa se han convertido, sin pretenderlo, en dos de las protagonistas de la parrilla de Telecinco. Y es que son varios los programas del canal de Mediaset que ya han abordado en los últimos días su supuesto distanciamiento. Ese que dio a entender Chenoa la semana pasada, en la celebración del 40 cumpleaños de otra de las concursantes de OT 1, Natalia, cuando declaró lo siguiente sobre Rosa: “Es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia... Ya lo habéis visto en la boda”.

Rosa López envió un mensaje a 'Fiesta' tras las palabras de Chenoa: "Ni hago daño ni me lo hacen"

Al día siguiente de estas palabras, Fiesta se hizo eco del asunto aportando un mensaje de Rosa enviado a Iván Reboso, tertuliano del programa. También Socialité comentó el tema durante el fin de semana, siendo este lunes el turno de Sálvame, que lo trató junto a Alejandro Abad, productor de Mi música es tu voz, la canción por antonomasia de Operación Triunfo.

Preguntado por Adela González si las cantantes eran realmente amigas hace 20 años o “todo era un paripé”, Abad respondió que “Rosa y Chenoa siempre han sido buenas compañeras, con una indiscutible y sana competencia”. Eso sí, estableció diferencias entre ellas. “Chenoa siempre ha sabido muy bien lo que quiere, lo cual no tiene nada de malo. Sin embargo, Rosa tiene una personalidad mucho más vulnerable, lo cual le ha podido causar más de un contratiempo. Estoy seguro de que el problema que tuvo Rosa con la voz fue consecuencia de sus emociones, porque a un cantante le pueden afectar a la voz”.

“Creo que Rosa y Chenoa son compañeras, pero no amigas. Y me parece bien que lo reconozcan. Lo que no me trago es que ese grupo sean Verano azul y Chanquete. Es más que normal que dentro de ese grupo haya celos, envidias profesionales, etcétera”, dijo antes de invitar a ambas artistas al Mediafest Night Fever, donde Abad colabora. “A mí me gustaría invitar desde aquí, tanto a Chenoa como a Rosa, a que vengan a cantar juntas una canción al Mediafest y demuestren lo buenas profesionales que son”, comentó el productor.

“No hace falta que canten a escondidas, ni cuando tú vas, yo vengo ni a tu lado me siento segura”, añadió a continuación, si bien terminó recogiendo el guante de Adela González y proponiendo que canten “una canción de paz”. “Simplemente que demuestren que juntas son indestructibles. Y hago extensible esta invitación a todos los chicos de OT 1. Que vengan a cantar al Mediafest”, concluyó Abad, cuya propuesta fue recibida por los tertulianos de Sálvame. Eso sí, con una petición por parte de Laura Fa: “Juan Camus que no venga, ¿no?”.

Rosa quita hierro al asunto

Mientras Alejandro Abad lanzaba esta invitación, Rosa calmaba las aguas ante la prensa con respecto a su relación con Chenoa. La cantante lo hizo en la presentación de Grandes éxitos, el nuevo programa musical de Movistar Plus+, donde coincidió con Verónica Romero y con Geno, con quienes interpretó precisamente Mi música es tu voz y Europe's Living a Celebration.

Antes, la granadina defendió en Yotele que la culpa de su controversia con Chenoa era culpa de los medios de comunicación. “Yo no me puedo dejar llevar por lo que se ha sacado de contexto”, dijo Rosa al citado medio, comentando también que había hablado con Chenoa y otros de sus compañeros de OT. Estamos todos revolucionados porque hay que ver cómo se porta la prensa. No me he molestado por lo que ha dicho una compañera, sino hasta dónde la prensa puede llegar“.

“Yo les quiero muchísimo hasta que me muera. Es que esto es irrompible, por lo menos, en mi corazón. Entonces, si hay algo que se descuadra, sé que no es por parte de mis compañeros”, zanjó la cantante.