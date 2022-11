'Sálvame' desvela por qué ya no habla de Belén Rodríguez: “No hay una razón oscura”

El enfrentamiento entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez se ha desinflado por completo. Después de que Sálvame le haya dedicado horas y horas de emisión en las últimas semanas, el magacín que produce La Fábrica de la Tele ha cortado de raíz este espinoso tema.

La decisión ha sorprendido a Hernández, que este miércoles preguntó a la dirección del programa por qué se había archivado el caso. María Patiño trasladó la cuestión a sus superiores, que le aclararon el motivo pero le pidieron que no lo aireara.

“No lo vamos a decir, pero no hay una razón oscura”, esgrimió la presentadora. Instantes después, Patiño explicó la razón.

Resulta que al público ya no le interesa esta trifulca. “Tú conoces este negocio y sabes que el público es el que manda. Es el que solicita, demanda y el que provoca interés en unos temas o en otros. Es así de sencillo, no hay nada más. No seamos tan retorcidos. Este mundo es mucho más sencillo. Ustedes mandan”, explicó.

“Cuando un tema continúa es porque tiene interés. Para eso existen las audiencias que analizan los directores. Son solo ustedes los que deciden lo que quieren ver”, agregó.

En ese momento intervino Hernández para subrayar lo obvio: “Esa persona ya no genera audiencia”, sentenció en referencia a la que fuera su amiga durante 20 años, que permanece a la sombra desde hace semanas e incluso amenazó con demandar al programa si seguía hablando de ella.

No obstante, hay una solución, añadió Patiño: “Si esa persona decide venir a plató y hablar, la dirección del programa decide que se revitaliza el tema”.