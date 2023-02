'Sálvame' pincha a Adela González para celebrar su primer año en el programa: “Con Terelu no fluyes igual”

Sálvame ha arrancado este lunes celebrando el primer aniversario de Adela González en el programa. María Patiño recordó que se cumplen 365 de su llegada al espacio de corazón de Telecinco y la vasca lamentó que ya no pueda “decir que soy la nueva”.

Acto seguido, aprovechó para referirse a los tertulianos y darles “las gracias a todos vosotros y vosotras, que sois majísimos”. “Gracias también a la gente que me escribe y me dice cosas bonitas. Y a los haters, adiós. Así de sencillo”, remató dirigiéndose a aquellos que, durante este tiempo, le han lanzado críticas negativas.

Pero la cosa no quedó ahí. Durante toda la emisión, el programa cebó que una persona que nunca había sido entrevistada en Sálvame iba a hacerlo por primera vez al final de la tarde. En el último tramo de escaleta, antes de dar el salto a MiTele Plus, se desveló que esa persona era la propia Adela González. La periodista aseguró que no estaba al tanto de esta situación y fue trasladada a una parte del set para ser entrevistada por María Patiño y el resto de colaboradores.

'Sálvame' pone a Adela González en un aprieto

Patiño empezó preguntándole a su compañera cómo vivió el momento en el que le ofrecieron ser presentadora de Sálvame: “Iba por la calle con mi marido, me suena el teléfono, me empiezan a hablar y yo le digo a esa persona: 'Te has equivocado de Adela, querías llamar a otra Adela que no era yo'. Me dicen que sí, que me querían a mí”, aseguró la periodista, a la que le dijeron que podía encajar bien al ser “una persona de fuera del universo” de la prensa del corazón.

A partir de ese momento, los colaboradores bombardearon a González a preguntas polémicas con las que intentaban que dejase de ser “tan políticamente correcta”. “Tus comienzos fueron incómodos por tu parte...”, dejó caer Matamoros. “Pero, para empezar, porque a veces no sabía ni como os llamabais”, salió al paso Adela, que reconoció no haberse sentido “incómoda en ningún momento”. “Me he sentido apenada o dolida con cosas que pasaban”, añadió.

Los tertulianos insistieron entonces en que Adela González compartiese algo negativo de su experiencia al frente de Sálvame: “Me cuesta pensarlo. Incluso cuando me enfado, como el que tuve con Kiko que se fue del plató porque te eche la bronca por meterte con una compañera después de días muy duros. No es que no me sienta mal, si tengo que dar un grito lo pego. Y para mí no es un mal momento, es un momento que hay que hacer”, expresó.

Laura Fa, a Adela González: “Con Terelu no fluyes igual...”

Patiño preguntó entonces cómo es la relación con sus compañeros y con cual de ellos conecta menos: “Contigo conecto muy bien, con Jorge [Javier] desde el primer momento...”, respondió la vasca antes de ser interrumpida por Laura Fa. “Con Terelu no fluyes igual...”, repitió varias veces.

Adela González intentó rehuir la pregunta afirmando que cada colaborador y cada presentador era diferente. “No puedes ser tan políticamente correcta, todos nos mojamos, te tienes que mojar...”, se quejó Gema López. “Jorge me lo ha puesto muy fácil. Y yo no considero que me lo haya puesto difícil, pero Terelu presenta de otra manera. Como ha presentado siempre, que quizá no está acostumbrada a...”, titubeó antes de terminar la frase. “Es más clásica. Yo he presentado sola mucho tiempo y también con otros compañeros: Ion Aramendi, Iñaki López, Carlos Sobera... con mucha gente”, recordó.

Finalmente, confirmó cambiaría de Sálvame: “Porque me duele... Yo sé que en Sálvame prima sacar un titular, la parte más oscura que todos tenemos dentro, y es lo que la gente quiere ver, pero hay veces que en lugar de llegar al 10 llegaría al 9”, respondió antes de que Patiño volviese a lamentar que no se mojase tanto.

“Yo vengo a este programa en calidad de presentadora. Y yo cuando voy a un programa y lo presento, de política o lo que sea, hago yo las preguntas. Si todos los presentadores fuéramos iguales no sé qué gracia tendría. Cuando vine a presentar, una persona me dijo: 'No seas nadie que no eres'. Y punto. Soy así, presentadora y presento así”, sentenció.