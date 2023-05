'Sálvame' predice el futuro de sus colaboradores con videntes, que mandan a Kiko Hernández “a triunfar” en TVE

Sálvame arrancó este martes el programa con todos los colaboradores en el centro del plató. De pronto, se pudo escuchar la voz de Esperanza Gracia, famosa pitonisa de Mediaset: “Todo lo que empieza acaba”, anunció, advirtiendo a los presentes de que su destino “ya está escrito en los astros”. “Ha llegado el momento de descubrir qué os depara la vida después del 23 de junio”, proseguía.

¿Y de qué forma lo iban a saber? A través de las predicciones de Montse y Nerea, dos clarividentes que ya acudieron al programa de corazón de Telecinco a exorcizar el plató para eliminar su 'gafe' antes de ser traspasado a unos nuevos inquilinos.

Jorge Javier anunció que, uno a uno, todos los tertulianos irían pasando por las manos de las adivinas para conocer su futuro profesional una vez Sálvame llegue a su fin. Sin embargo, solo Kiko Hernández y Kiko Matamoros pasaron por una improvisada consulta que se instaló en las dependencias de Mediaset en Fuencarral.

El futuro de Kiko Hernández ¿en TVE?

Hernández fue el primero en someterse a las “canalizaciones” de Montse y Nerea, el sistema mediante el cual realizan sus augurios. Las pitonisas aseguraron que el colaborador ya ha recibido algunas ofertas y que una de ellas la va a aceptar: “Hay una productora que ya te ha ofrecido trabajo y lo que canalizo es que no es aquí, es fuera de esta cadena. Veo que es en Televisión Española, es lo que estoy viendo. Estas ahí, no sé si has acabado de firmar porque no tienes solo esa oferta, hay más”, empezó diciendo la vidente, que provocó las bromas de Jorge Javier.

“Pido un poquito de seriedad porque mi trabajo es muy importante”, defendió Montse, molesta con el presentador. “Con todo lo que se ha liado con el cierre de este chiringuito [Sálvame], solo faltaba que te fueras tú a TVE, la televisión que pagamos todos los españoles. Vamos, no podrías salir de casa, ya te digo yo”, dijo entre risas el catalán, que minutos después deslizaba la idea de que Kiko Hernández acabase concursando en Masterchef Celebrity.

Las adivinas negaron que se tratase del talent culinario de TVE, pero aseguraron que el colaborador, allí donde vaya, “va a triunfar”: “Es un programa que yo canalizo que es nuevo y vas a triunfar pero muy mucho”, insistió Montse. “Bueno, allí a nada que hagas un 7% [de share]”, bromeó Jorge Javier, vacilando con las audiencias de Televisión Española.

Kiko Matamoros seguiría en Telecinco

Ante al consulta del presentador, las videntes aseguraron que ninguno de los colaboradores se iba a quedar sin trabajo tras el final de Sálvame y se mojaron al decir que, de todos ellos, el que más lejos iba a llegar era Kiko Hernández. Finalmente, recibieron la visita de Kiko Matamoros, dispuesto a conocer su porvenir.

“Trabajo no te va a faltar. Puede ser que te ofrezcan algo que tiene que ver con deportes. Creo que ya te lo han ofrecido o lo tienes ahí...”, señaló Montse. “No, eso es un rumor que ha salido publicado además...”, negó Matamoros mientras la pitonisa le daba su palabra de que no había visto anda referido a eso. “Tú de la casa no te marchas, vas a seguir, no sé si es La fábrica de la tele o no porque no lo tengo muy claro, pero sí que será en Telecinco”, afirmó la adivina.