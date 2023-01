'Sálvame' se propone “desmontar a Kiko Hernández” y él acaba enfrentándose al equipo: “El ridículo lo estás haciendo tú”

Es más que habitual que ante la falta de tramas de actualidad en la crónica rosa, Sálvame se apoye en sus colaboradores destapando aspectos de sus vidas y creando conflictos entre el equipo. El último de ellos ha sido Kiko Hernández, que tras convertirse en noticia el pasado octubre por su supuesta relación con el actor Fran Antón, estos días está siendo otra vez el gran protagonista del magacín de Telecinco.

Después de abordar en varias entregas sus vacaciones navideñas, con desmentidos del propio Kiko sobre informaciones de sus compañeros, el programa dedicó este miércoles varias horas a “desmontar” al tertuliano y “las mentiras” que él habría contado en el plató sobre sus días en Melilla con quien sería su pareja.

“Desmontamos a Kiko Hernández”, anunció Sálvame este 11 de enero. Para ello, el programa contó con la presencia en directo de Mayte Ametlla, compañera del equipo de investigación de la redacción, quien a través de varios vídeos quiso demostrar que las informaciones contadas eran ciertas y por tanto, que la versión del ex de GH 2 era falsa.

“Los equipos estuvieron formados por dos cámaras y dos reporteros que se dedicaron a realizar un seguimiento casi sin descanso a Kiko Hernández y Fran Antón desde el viernes 30 de diciembre hasta el jueves 5 de enero”, contó la periodista. “Este programa tiene la certeza de que Kiko y Fran pasaron las vacaciones de Navidad en la casa de un familiar del actor”, agregó, mientras el protagonista siguió defendiendo que se alojó en una vivienda alquilada por él mismo para la ocasión.

Durante todo el tiempo que duró su intervención, Mayte se enfrentó a los desmentidos constantes de un Kiko Hernández que se mostró realmente molesto con sus compañeros. “Si la alquilas tienes que demostrarlo con papeles y tienes que declararlo”, dijo ella, mientras que él también le pidió pruebas de manera insistente: “Demuéstralo, tráela (...) Podrás tener la hoja registral de todo Melilla. Demuéstrame tú que yo miento”, apuntó el colaborador, incluso con tono burlesco.

“Quieres negar la mayor, no importa”, afirmó Mayte. “No entiendo por qué niegas una cosa tan evidente”. “Se la alquilé y la voy a comprar para invitarte”, terminó diciendo en tono irónico Kiko. “Por mucho que niegues la evidencia, los reporteros de este programa estuvieron allí. Grabaron incluso imágenes que preferimos no mostrar porque no queremos herir sensibilidades”, advirtió la periodista, que llegó a pedir a su compañero que no le vacilase tanto.

En otro momento, incluso, Ametlla tachó de “ridícula” la actitud de Kiko, mientras que él replicó: “El ridículo lo estás haciendo tú, querida. Si no tuviéramos a alguien que manda aplaudir aquí al público, no te aplaudía ni uno”.

El enfrentamiento entre Kiko y Adela

Entre los tiras y afloja con Ametlla, Hernández también tuvo un enfrentamiento con Adela González, presentadora junto a Terelu Campos este miércoles, quién le reprochó parte de la versión que dio en su momento: “¿La primera parte del vídeo se te ha olvidado? Ahora te da igual...”, dijo la conductora, que añadió: “Yo tengo una memoria de chorlito que lo del día anterior ya lo he borrado, pero eso lo tengo aquí”.

“Madre mía, ¿y no tienes cosas más importantes en las que pensar? Qué vida más maravillosa tienes... con los problemas que tengo yo, y ella piensa dónde me he quedado yo en Melilla”, le contestó Kiko, mofándose. “No, eso lo tengo aquí. En el trabajo me involucro mucho, lo del trabajo me entra todo”, defendió ella. “Si acabas de decir que tienes memoria de chorlito, ¡mentirosa! La gran mentira de Adela”, agregó ya entre risas el colaborador, que dejó claro que esto último era “de cachondeo”.