Rafa Mora explica su “malentendido” con Froilán en un after: “No me hacía ninguna ilusión que esto saliese a la luz”

Rafa Mora ha hablado este lunes en Sálvame sobre el supuesto enfrentamiento con Felipe Juan Froilán en una discoteca, difundido por Fiesta. El tertuliano ha explicado los motivos para no haber contado en su programa lo ocurrido y ha matizado las informaciones que se dieron durante el fin de semana en Telecinco.

“Ha sido el encuentro más inesperado de mi vida”, reconocía el valenciano, que dio los detalles de esta anécdota, que se produjo en Nochevieja. Lo hizo, eso sí, asegurando su desgana al respecto: “No me hacía ninguna ilusión que esto saliese a la luz”.

“Yo coincido con mucha gente más famosa que Froilán”

El careo se produjo a primera hora de la mañana del 1 de enero, en un after, y venía motivado por un enfado del aristócrata con el televisivo, de quien tenía sospechas de que le había grabado en una fiesta en Ibiza. “Me da mucha rabia”, asegura Mora, que se preciaba de coincidir con “muchísima gente más famosa que Froilán” en sus fiestas. “Jamás nadie me ha echado en cara que los grabe. No es mi forma de actuar. No lo he hecho y jamás lo haré”.

Mora se explayó en sus explicaciones: “Aparte de que me sabe muy mal, porque le llegó como el teléfono escacharrado, para que veáis la importancia de lo que se dice en televisión: se dice en un programa, le llega a él y, como esto no lo ve, se lo acaba creyendo”.

Niega que hubiera un altercado entre ellos

Consciente del conflicto en que podía derivar, un amigo común habló con el nieto del rey emérito para pedirle que se encontrase con Mora en un reservado. “Al principio me puso en tela de juicio”, reconoce este último, que también explicó los motivos por los que a algunos testigos les dio sensación de que se estaban enzarzando.

“Se acercan sus siete u ocho amigos, los cuatro o cinco míos... Y hay un momento en que desde fuera parecía que se iba a producir una tángana. De hecho, se acercó seguridad para ver qué ocurría. Peor no pasó nada: ni se gesticuló, ni nos empujamos, ni nada”, relata.

No obstante, Mora asegura que no fue así y que todo se resolvió amistosamente. “Me dijo que me creía, que había sido un malentendido, y yo le dije que desde que era un nano me había caído en gracia”, destacando de Froilán que le habló “en un tono muy cercano”.

'Fiesta', el primero en sacar a la luz el encuentro

En todo caso, sacó pecho al asegurar que no se amedrentó por Froilán ni por su séquito de amigos. “Solo le tengo miedo a mis directores”, bromeó Mora, cuya versión es similar a la que Iván González, amigo suyo, defendió en Fiesta ante quienes hablaban de un supuesto “encontronazo”.

Cabe recordar que Froilán de Borbón y Marichalar ha protagonizado en los últimos tiempos no pocos incidentes. Sin ir más lejos, estuvo involucrado en una pelea multitudinaria a las puertas de una discoteca en Madrid, siendo este el último de los escándalos en los que se ha visto envuelto.