'Sálvame' recurrió a un “amor secreto” español de Maradona para contrarrestar la llegada de 'Pecado original' a Antena 3

Sálvame arrancó este lunes su emisión en Telecinco con Terelu Campos y Adela González anunciando a los espectadores que tenían en su poder una información de gran impacto. El programa comenzó en ese mismo instante a lanzar un cebo con el que intentaría contrarrestar el estreno de Pecado original, la nueva serie turca de Antena 3 que acompañará en sus tardes a Tierra Amarga hasta su inminente desenlace en la cadena.

Mediaset endurece su Código Ético, que prohibirá las opiniones políticas en 'Sálvame' y el resto de programas

Más

Poco a poco, las presentadoras fueron dando más datos sobre ese 'bombazo' que iba a poner patas arriba el plató de Mediaset. Tal y como explicaron, se trataba de un “amor escondido” que tuvo Diego Armando Maradona durante los años que el futbolista estuvo jugando en España.

Terelu y Adela aseguraron que se trataba de una mujer española muy querida todavía hoy en nuestro país. Acto seguido, conectaron con Omar Suárez, reportero del programa, para darle la orden de que fuese a las puertas de la casa de la susodicha (sin mencionar su nombre). El espacio de Mediaset conectó además con un periodista argentino, con el que también cebaron el nombre de la famosa española que supuestamente tuvo un romance con el astro de la albiceleste.

'Sálvame' desvela su 'bomba'

Sálvame acabó desvelando que se trataba de Ana Obregón, algo que confirmaron un amigo de Maradona llamado Omar Suárez y Pipi Estrada. Todo habría sucedido, según el espacio de corazón, en la Barcelona de comienzo de los años 80. Allí, la actriz y el jugador habrían tenido en secreto una relación que no se ha conocido hasta ahora.

Suárez explicó que su amigo, el delantero argentino, conoció a la bióloga a través de un anuncio de televisión: “Me dijo: 'No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba (...) Uff no sabes lo que era esta mujer, tremenda, me quedó siempre por la belleza de la mujer'”, recordó el testimonio.

Pipi Estrada, por su parte, contó que Maradona llegó a España “con tres mujeres en la cabeza”: “Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron. Culminó el deseo. Culminó su fantasía”, relató el tertuliano.

Las armas de 'Sálvame' contra Antena 3

Este ha sido uno de los pocos contenidos que Sálvame ha brindado a la audiencia durante la tarde de este lunes. El programa de Telecinco abordó también la entrevista que Jorge Pérez concedió a Paz Padilla el pasado sábado, rescató una vieja polémica entre Belén Esteban y Alicia Senovilla y cebó durante toda la tarde algo que “se lleva mucho tiempo esperando en Mediaset”: el estreno en abierto de Operación Camarón.

Estas han sido las armas de Sálvame para intentar contrarrestar el estreno de Pecado Original, la nueva serie turca con la que Antena 3 intentará prolongar el éxito de Tierra amarga tras su próximo final. Todo ello, en un día en el que se ha conocido el nuevo Código Ético impulsado por Mediaset y que afecta especialmente a Sálvame y sus contenidos. Este reglamento se suma a la decisión histórica del grupo de reducir el tiempo que se le dedicará a partir de ahora a una serie de famosos relacionados con el mundo del corazón.