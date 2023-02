'Sálvame' rescata a un mítico colaborador de Telecinco para alimentar la guerra de Belén Esteban y Alicia Senovilla

Sálvame sigue estirando el viejo conflicto entre Belén Esteban y Alicia Senovilla que el mismo programa ha recuperado esta semana tras varios años enterrados. Unas declaraciones de la presentadora sobre Jesulín de Ubrique reabrieron la herida y durante los últimos cinco días, el programa de Telecinco ha dedicado una parte de sus contenidos a abordar este asunto.

Este viernes, el espacio de corazón ha ido un paso más allá y ha llamado a filas a un nuevo testimonio para alimentar la guerra entre las televisivas. Se trata de un viejo conocido de Telecinco que hacía años que no se dejaba ver ante las cámaras de Mediaset.

Telecinco rescata a un antiguo tertuliano

El periodista Antonio Sánchez Casado ha aparecido este viernes en plató para hablar de su experiencia personal con Senovilla, con la que trabajó durante algunos años. El tertuliano, popular hace unos años en Telecinco como comentarista de los debates de varios realities de la cadena, quiso dejar claro que la madrileña es “una gran profesional”, pero compartió algunas “desavenencias” que tuvo con la comunicadora.

Sánchez Casado, Belén Esteban y Senovilla llevaban a cabo una sección en la que comentaban un reality. Sin embargo, de buenas a primeras todo cambió: “En la primera parte de la temporada, trabajábamos Alicia, Belén y yo, Belén era la estrella fulgurante. Y, a partir de la segunda parte de la temporada, ella prefirió presentar nada más”, empezó recordando.

El conflicto de Antonio Sánchez Casado y Alicia Senovilla

El periodista pero que todo desencadenó en un desencuentro con ella. ¿Cuál fue el detonante de su enfrentamiento? Un comentario de Antonio Sánchez Casado que llegó a oídos de Senovilla. “Dije que Alicia debía estar en su papel de presentadora, que aprovechase un personaje que no tenía nadie y que una cosa es ser colaborador, otra presentadora y otra el personaje”, explicó.

Alguien trasladó estas palabras a la presentadora, que dejó de hablar a Antonio en el programa: “Ella salió de la sección, se creó otra y me dicen que como la presentadora no habla conmigo no tiene mas remedio que no contratarme”, rememoró el colaborador, que afirma que aquello no le afectó, ya que, por aquel entonces, no le faltaba trabajo. Sánchez Casado explicó que, con el tiempo, Senovilla fue la que no renovó, mientras él siguió trabajando.

Años más tarde, al tertuliano le surgió la oportunidad de volver a trabajar con Alicia Senovilla, algo que él desestimó en un primer momento. No obstante, la productora le dijo que aquello estaba ya cerrado, lo que provocó que ambos acabasen hablando y aclarando sus viejas rencillas.

Antonio Sánchez Casado ha regresado así a Telecinco, cadena en la que ha trabajado como colaborador, reportero y presentador. El periodista llegó a conducir en ¡Qué me dices! (formato en el que colaboraba) en sustitución de Chapis y Belinda Washington, los presentadores titulares. Más tarde, trabajó como tertuliano en espacios muy conocidos de Telecinco como Día a Día, El programa de Ana Rosa o los debates de Gran Hermano.