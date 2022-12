'Sálvame' señala a Kiko Matamoros por “faltar al trabajo”, y él niega el plantón: “No tengo ganas de entrar al trapo”

Sálvame arrancó su emisión de este martes con una ausencia destacada. Kiko Matamoros, que según el programa debía reincorporarse este 20 de diciembre tras sus vacaciones, faltó al trabajo por un “cabreo monumental” con el propio magacín y con sus compañeros.

Así lo anunciaron a los espectadores Jorge Javier Vázquez y Adela González, que señalaron que después de 30 días, el tertuliano había decidido “ausentarse de su puesto de trabajo” por ciertas situaciones ocurridas durante su tiempo fuera. En concreto, por el espacio que se ha dado a su ex Makoke en otros formatos de la misma productora, Mediafest y Sábado Deluxe.

La falta de Matamoros fue tema central de debate durante el primer tramo del programa, donde compañeros como Kiko Matamoros arrojaron luz: “Está muy muy cabreado con la productora, con este programa y con alguno de sus compañeros. Pero escucha, muy muy cabreado”, reveló.

“Cuando vi a Makoke en el Mediafest y el sábado en el 'poliDeluxe', los que conocemos a Kiko sabíamos que él se iba a enfadar”, agregó Belén Esteban, mientras que Jorge Javier apuntó que el colaborador “tendría múltiples razones por algunas preguntas que se hicieron en el polígrafo”.

Matamoros niega el plantón y se explica

Tras varios minutos de especulaciones sobre Matamoros, y después de señalar a Lydia Lozano como una “mala compañera” con él, el programa conectó en directo con el domicilio de su tertuliano para que fuese el propio protagonista el que diese los motivos de su plantón. Pero para sorpresa de muchos, él no tardó en asegurar que no tenía que reincorporarse este martes al trabajo, como se había dicho al inicio de Sálvame.

“Es absolutamente incierto que hoy se me esperara en el plató. A la persona que me había convocado le anuncié hace 48 horas que no iba a estar. En mi vida he faltado a mi puesto de trabajo, creo que he ido incluso enfermo, y menos voy a dejar tirado ni al programa, ni a la productora, ni nada”, apuntó. “Pero estabas puesto para el martes”, le dijo Jorge Javier. “Sí, y comuniqué que no iba a poder estar. No creo que me esperara nadie hoy, estaba ya desconvocado”, insistió el colaborador.

Matamoros explicó que “a las ocho tengo que estar en un despacho de abogados, llegaba de un viaje y no merecía la pena el esfuerzo”, y dejó claro que no quería hacer la bola más grande: “No tengo ganas de entrar mucho al trapo”.

A la pregunta de si está cabreado con la productora por el 'poliDeluxe' a Makoke, respondió: “Estoy triste porque no sé si es un problema de incapacidad o de falta de voluntad, o de algo que a mí se me escapa. He visto las preguntas que se formularon, y no estoy enfadado con ningún compañero. No puedo decir nada de lo demás, porque no lo he visto, solo las preguntas”.

Por último, Kiko quiso responder a todo lo afirmado e insinuado el sábado en Deluxe: “El único interés que tengo en este momento es dejar totalmente claro que a mí en mi vida jamás se me ha puesto una orden de alejamiento ni se me ha condenado por violencia de género. Es cierto que sí se solicitó por parte de mi expareja [Makoke] una orden de alejamiento, en base a una denuncia que había formulado por amenazas”.

“No tengo ningún problema con Sálvame, tengo un problema muchas veces con cómo se hacen las cosas. Sé que va en el jornal y que hay que asumir determinadas cosas, pero temas de esta gravedad no estoy dispuesto a asumirlos, porque no quiero que me quemen en la Plaza Mayor”, zanjó, y aclaró si acudirá este miércoles a trabajar: “A mí si me convocan voy, siempre que me han convocado he ido”.