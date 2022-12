Sam Heughan recordó cuando le rechazaron en 'Juego de Tronos', antes de escogerlo para 'Outlander'

Tras la visita de Tom Hanks del pasado lunes en El Hormiguero, el programa continúa con sus estrellas internacionales y el miércoles contó con la presencia de Sam Heughan, el protagonista de Outlander.

'Outlander' tendrá una serie precuela, que ya tiene título y primeros detalles de su trama

Saber más

El actor se sentaba por primera vez junto a Pablo Motos para hacer un recorrido por su carrera profesional y personal. En la intersección de ambas, se encuetran los éxitos y fracasos de los castings.

Sobre eso mismo le preguntó el presentador: “Hiciste muchas audiciones en las que te dijeron que 'no'. Siempre vemos a los actores cuando tienen éxito pero detrás hay una gran resistencia al rechazo. Vamos a hacer un repaso, hiciste el casting para Superman pero no te escogieron”.

A lo que Heughan respondió con una moraleja: “A todos los actores, probablemente, les haya pasado que millones de veces le rechazan en un casting. Pero he tenido la suerte de trabajar en Outlander, que me ha cambiado la vida. Aunque es verdad que he tenido muchísimos de fracasos antes .... algo que te refuerza como actor”.

Tras ello, Motos continuó enumerando otras pruebas que no pasó: “También hiciste casting para Juego de tronos, Aquaman, James Bond... ¿cómo haces para no perder la confianza en ti mismo cuando te rechazan?”.

Y el actor bromeó: “Por estupidez fundamentalmente, o por tozudez”, dijo entre risas. Ya en serio :“Tienes que ser una persona decidida para trabajar en lo que quieres, esta determinación me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Animaría a todos a que persigan su sueño, sin que se rindan”.

Para finalizar, explicó qué hacía cuando le comunicaron que sería el protagonista de Outlander: “Estaba en un supermercado en Londres, con un montón de cosas de la compra, me llamó mi agente, me dijo que tenía el papel y lo dejé todo. Me fui directamente al pub a celebrarlo ,como buen escocés”.