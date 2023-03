El actor Sam Neill anuncia que tiene cáncer pero que está en remisión: “Estoy vivito y coleando y voy a trabajar”

El actor neozelandés Sam Neill, conocido mundialmente por la película Parque Jurásico pero también por series como Peaky Blinders o Alcatraz, ha anunciado que tiene cáncer en la sangre.

En una entrevista con el periódico The Guardian, Neill, de 75 años, explica que está recibiendo tratamiento contra el linfoma no Hodgkin que le diagnosticaron en marzo de 2022 cuando se encontraba en plena promoción de Jurassic World: Dominion. Para su caso particular, se trata de un cáncer de tipo agresivo, y además se encontraba bastante avanzado, informa la BBC.

Quedó inhabilitado para trabajar y se dedicó a escribir, de ahí que ahora vaya a publicar sus memorias, Did I Ever Tell You This? (¿Te he contado esto alguna vez?).

En el primer capítulo del libro, que empezó a escribir después de recibir el parte médico, dice lo siguiente: “El tema es que estoy acabado. Posiblemente muriendo”. La frase es lapidaria y preocupante, así que el actor ha tenido ahora que matizar sus propias palabras.

Asegura que, tras probar un nuevo medicamento anticancerígeno que empezó a utilizar cuando falló la quimioterapia, se encuentra libre de cáncer. La enfermedad está en remisión desde hace ocho meses.

Para calmar al público, Neill ha publicado un vídeo en Instagram en el que resta gravedad a sus situación. “Mis noticias han dado la vuelta al mundo, y parece que todo es ¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Cáncer! Esto es un poco cansado, porque como podéis ver, estoy vivo y bien y el cáncer ha estado en remisión los últimos ocho meses, lo que hace que me sienta realmente bien. Estoy vivito y coleando y voy a trabajar”, expone el intérprete, que retomará el trabajo próximamente: “Empezamos a rodar dentro de siete días”.

Lo cierto es que es él mismo, con sus palabras, quien ha desatado esta honda preocupación, pero señala el actor que el libro está escrito en un contexto muy determinado que ya no se corresponde con el actual.

“Así que aquí estoy, y ojalá el titular no fuera tanto sobre 'eso', porque el asunto principal es que he escrito este libro, llamado ¿Alguna vez te lo he contado?. Menciona el cáncer porque lo escribí en ese contexto. Pero realmente no pretendía escribir un libro, necesitaba algo que hacer mientras estaba en tratamiento, y estoy acostumbrado a ir al trabajo y en aquel momento de repente no podía hacerlo. Así que por eso escribí el libro, y tengo que decir que ha habido una gran respuesta”, concluye.

En una entrevista con la BBC, Neill, que ha perdido el cabello y la barba, se muestra optimista dentro de lo posible. “Lo he considerado [al cáncer] como una aventura, una aventura bastante oscura, pero una aventura al fin y al cabo. Y los días buenos son simplemente fantásticos y cuando recibes buenas noticias es absolutamente emocionante”.

Y mientras retoma su vida y su trabajo frente a las cámaras, insiste en que “lo último” que quiere es “que la gente se obsesione con el tema del cáncer”. “En realidad no estoy interesado en el cáncer. No estoy realmente interesado en otra cosa que no sea vivir”, agrega.

Sam Neill ha interpretado más de 150 papeles en la gran pantalla con películas como El hombre que susurraba a los caballos, La caza del Octubre Rojo y la saga Parque Jurásico.

También ha tenido destacados papeles –cuando no protagonistas– en series de televisión como Alcatraz, Peaky Blinders, The Twelve, Invasion, Tutankamón, Old School, Harry, Crusoe y Los Tudor.