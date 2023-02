Samantha Hudson, a Ayuso: “Atenta contra los derechos humanos ser tan abiertamente homófoba o LGTBIfóbica”

Samantha Hudson fue una de las invitadas de la entrega de Viajando con Chester que emitió Cuatro este martes. Risto Mejide entrevistó a la artista, que hizo un repaso a su vida y a su meteórica carrera mediática desde que saltase a la fama hace tan solo unos años. La cantante reflexionó además junto al presentador sobre la situación actual del colectivo LGTBIQ+, desvelando los duros ataques que recibe cada día.

Sandro Rosell cuenta a Risto Mejide lo peor de su paso por la cárcel: amenazas, peleas y lágrimas

Más

“¿Crees que es un tema generacional? A lo mejor hay generaciones que, conforme van pasando los años, todo esto se va superando, es decir, que también las generaciones somos producto de la educación que hemos recibido. Yo me imagino que no tendrá la misma opinión la gente que ha recibido una formación durante el franquismo que la que no”, planteó el publicista.

“Yo creo que tarugos hay en todas las generaciones”, respondió rápido la entrevistada. “Sí, pero menos. ¿O no? ¿No ves cambios?”, replicó Risto. “Ahora es una época muy rara porque son tiempos de muchos contrastes. Es una época muy convulsa. ¿Hay más libertad? Yo creo que es una sensación un poco falsa, es un poco una pantomima”, valoró Samantha Hudson, que cree que “todo depende mucho de los entornos en los que te muevas”. “Pero luego al mismo tiempo ves el panorama y ves a la masa grande... y es como que no ha pasado el tiempo”, señaló con pesimismo la joven.

La también actriz concluyó su discurso, cargando contra la derecha política. “Vox tiene muchos escaños, tiene muchos votantes. Es un discurso que triunfa mucho. O discursos como los de Isabel Díaz Ayuso que, por momentos, son realmente extremistas y a la gente les parecen muy normales. Y es algo que es antidemocrático. Atenta contra los derechos humanos ser tan abiertamente homófoba o LGTBIfóbica. Eso es algo que está consentido”, denunció en una tajante crítica a líder del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid.

Risto responde a la reflexión de Samantha Hudson

Durante la entrevista, Samantha Hudson lanzó una reflexión sobre la cis heteronormatividad: “Todos estamos bajo el mismo paraguas y en realidad la violencia que me puede oprimir a mí, que es la del género al no sentirme bajo el arquetipo de hombre ni de mujer, esa violencia que a mí me hace sentir incómoda cuando entro en un baño de chicos o de chicas porque sé que me expongo a una mirada que me va a juzgar y me va a violentar. Esa violencia nos afecta a todos”, expresó.

“Afecta al hombre normativo cis heterosexual que se ve encerrado en una masculinidad hegemónica y que no puede expresar sus emociones, afecta a todo. No va solo con nosotras”, prosiguió antes de que Risto reaccionase, dándose por aludido. “Por alusiones, me has metido a mí también en un saco de la gente que margina a otra. Yo no he marginado a nadie en mi vida. No siento que haya marginado a nadie”, se excusó.

Samantha Hudson explicó su postura, afirmando que no lo señalaba a él individualmente, sino como parte del conjunto de la sociedad. “Te he puesto en el saco de la normatividad. Significa que por tu forma de ser, no es que tú quieras pertenecer a un grupo privilegiado, pero simplemente la manera de la que está construida la sociedad con sus normas, sus mandatos, sus dogmas y paradigmas, eres una persona que tiene ciertas facilidades, porque igual no tienes la necesidad de vestirte de chica siendo una persona a la que han asignado hombre al nacer; porque disfrutas poniéndote traje y corbata lo cual es un código de etiqueta bien visto e incluso que te suma puntos (...) A mí eso me parece fenomenal. No he dicho que seas una persona que discrimina, he dicho que eres una persona que pertenece a la norma, algo que es muy distinto”, concluyó.

Finalmente, se puso a ella misma de ejemplo: “Soy una persona blanca. Seguro que tengo millones de comportamientos racistas que he interiorizado y de los que no soy consciente porque no forma parte de tu realidad”, sentenció.