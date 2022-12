Samantha Vallejo-Nágera, “sorprendida” por las acusaciones de Patricia Conde a 'MasterChef': “Se lo pasó bomba”

Samantha Vallejo-Nágera ha asegurado sentirse “sorprendida” de las acusaciones de Patricia Conde contra MasterChef Celebrity 7. La jueza del talent show no ha “llegado a entender” lo ocurrido con la actriz y presentadora tras su paso por el programa, en las que han sido sus primeras declaraciones públicas al hilo de la polémica.

Pepe Rodríguez responde sobre la polémica de Patricia Conde y 'MasterChef': "Estoy sorprendido"

La empresaria se ha referido a ello durante la presentación de la programación navideña de RTVE, de la que forma parte con MasterChef Navidad. Al respecto de la controversia, ha reiterado su opinión de la vallisoletana como “una concursante increíble”, tal y como recoge Ecoteuve. “Me han sorprendido sus palabras porque ella estaba encantada durante el programa”.

“No entiendo qué le pasó el día de la final”

“Cuando fue repescada, es de las personas que con más ilusión he visto”, destacaba Vallejo-Nágera, a la que le sorprendió descubrir a una persona “súper tímida e introvertida, [más] de lo que parece cuando la ves en sus programas”. Con todo, asegura que le había “encantado su personaje”, y considera que había “disfrutado un montón cocinando y se lo pasaba bomba cuando presentaba los platos”.

“Y de repente esta cosa... No lo he llegado a entender”, comenta con cierta resignación, enfatizando en el hecho de que a Conde “le gustaba la cocina”. “No entiendo qué le pasó el día de la final”, reitera, aunque opta por la concordia: “Me quedo con su paso alegre y divertido por el programa”.

Pepe Rodríguez, en la misma línea

Las declaraciones de Vallejo-Nágera llegan pocas horas después de las de Pepe Rodríguez, que también se mostraba conciliador, aunque con tono severo, al ser preguntado por lo ocurrido tras la emisión de la primera mitad de la final del programa en La 1.

“No he hablado con ella. Sabe que la quiero, que le aprecio. Estoy simplemente sorprendido, pero respeto lo que ella pueda pensar. Lo que pueda pensar cada persona es una decisión tan personal que ahí no puedo entrar”, declaraba el chef, que incluso añadía: “Le tengo tanto cariño a Patricia que no sería capaz de hablar mal de ella, y creo que debería solamente hablar bien”.

Eso sí, Rodríguez hacía una férrea defensa del formato de Shine Iberia: “Llevo 10 años en MasterChef, todos los años siempre hay algo, siempre hay alguien que destaca, que suelta algo. No puedo decir nada. Ella sabrá, no sé. MasterChef es un gran programa, es un programa que a las celebrities les desnuda. Muchos salen y repetirían y otros no volverían a hacerlo en la vida”.

Todos los pronunciamientos sobre Conde

Con estas declaraciones, todos los jueces del programa se han pronunciado públicamente sobre la gran controversia de la edición, una que ha hecho que Shine Iberia mandara un burofax a la cómica advirtiendo de medidas legales en caso de no rectificar. Jordi Cruz, que también se manifestó al respecto de forma más escueta y, también, más dura sobre Conde.

Entre los compañeros y exparticipantes, han hablado entre otros Lorena Castell, Manu Baqueiro, Nico Abad, Josie, Eduardo Navarrete, Anabel Alonso o Boris Izaguirre; todos en contra de Patricia Conde. La cómica sí ha encontrado el apoyo de 'El Sevilla', que concurrió en la cuarta edición del formato, y de uno de los patrocinadores del programa.