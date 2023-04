Sandra Golpe rememora su agresión sexual: “Me amenazó con un cuchillo, me ató… fue horrible”

Sandra Golpe 'entra' a diario en las casas de millones de espectadores para contar la actualidad en Antena 3 Noticias, pero pocas veces se ha abierto tanto ante ellos como en su última entrevista, donde ha relatado un duro episodio vivido en el pasado que le ha marcado.

Sandra Golpe revela que fue víctima de una agresión sexual hace 20 años

La periodista reveló en 2020 que fue víctima de una agresión sexual hace 20 años, cuando acababa de terminar un turno nocturno en el trabajo. Un suceso sobre el que ha vuelto a ser preguntada en la actualidad: “Me agredieron sexualmente al salir de trabajar por la noche y esa marca la tienes para siempre”, ha contado en una reciente entrevista a Diez Minutos.

“Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3, cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal, este señor se coló. Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… y fue horrible. Pero aquí estoy que lo puedo contar”, relata Sandra Golpe.

La presentadora de Antena 3, que rara vez comparte públicamente cuestiones personales, afirma que “le da cosa” sacar el tema. Ahora bien, asegura que “de las penas se aprende más que de las victorias. Eso me hizo mucho más fuerte”.

“Siempre me he visto a mí misma como a una periodista de base, nunca quise ser famosa. Me gusta más pensar en el prestigio que en la fama. Y empezando por mi hijo, no le gusta nada el famoseo. Yo, por proteger a mi entorno, tampoco hablo de ellos. Sin duda, mi familia es lo que me sostiene, y yo soy muy familiar, es lo más bonito en la vida”, explica sobre el hecho de conservar su privacidad.

En la actualidad, Golpe afirma que se encuentra “en un momento dulce en el que me siento valorada por mis jefes, son unos años muy bonitos profesionalmente hablando, y en lo personal también estoy muy tranquila y bien arropada. Tengo una vida familiar plena”.