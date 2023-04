Sandra Polop reaparece en 'El Hormiguero' 18 años después de 'OT 2005' para poner a prueba a Bustamante

El Hormiguero recibió este martes la visita de David Bustamante. Tras su entrevista con Pablo Motos, el programa de Antena 3 sometió al exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo a una 'rueda de reconocimiento' muy particular.

Belén Rueda contó en 'El Hormiguero' cómo casi nace en un cine y cuando sintió que se moría

Más

En ella, el cantante tenía que intentar adivinar la profesión de una serie de personas que se presentaron ante él en el plató de Atresmedia. Enseguida, muchos espectadores se dieron cuenta de que una de ellas era Sandra Polop, exconcursante de OT 2005, la primera edición del talent show que emitió Telecinco. En ella, la joven compartió Academia con otros famosos triunfitos, como Edurne, Soraya o Idaira, entre otros.

Nada más verla, Bustamante le asignó la etiqueta de 'Concursante de OT4', algo que Pablo Motos certificó minutos más tarde. “Sandra, te ha reconocido a la primera, no has disimulado nada”, le reprochó con humor una de las hormigas. “Es que me habéis puesto un nombre... haber puesto aquí 'cantanta', o yo que sé, pero esto está en mi DNI”, respondió la valenciana.

Sandra Polop y su vida 18 años después de OT

“La conozco, hemos compartido y canta como los ángeles. Es una niña monísima. ¿Cómo no la voy a conocer? Si no la conociera...”, argumentó Bustamante mientras sonaba la sintonía de Operación Triunfo en Antena 3. La que fuese benjamina de su edición se echó las manos a la cabeza al ver como el programa proyectaba una foto suya durante su paso por el concurso musical: “¡Esto no hace falta ponerlo! ¡Da igual!”, dijo entre risas.

Pablo Motos le preguntó si, 16 años después, seguía dedicándose a la música: “Sigo en la música, encima de los escenarios cantando y debajo, porque tengo una escuela de artes escénicas y voz en Valencia. Sigo dando el cante y haciendo lo que haga falta”, respondió Sandra Polop, que hace 15 años también fue rostro de Antena 3, siendo una de las cantantes de Al pie de la letra, concurso que conducía Javier Estrada en el acess prime time de la cadena.