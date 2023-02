Sandro Rosell cuenta a Risto Mejide lo peor de su paso por la cárcel: amenazas, peleas y lágrimas

Risto Mejide entrevistó este martes a Sandro Rosell en una nueva entrega de Viajando con Chester. El expresidente del F.C. Barcelona habló largo y tendido sobre su paso por la cárcel, donde permaneció durante 645 días en prisión preventiva por un delito del que finalmente resultó absuelto.

El empresario expresó con todo lujo de detalles lo mal que lo pasó en varias ocasiones por los peligros a los que tuvo que enfrentarse durante su encierro: “Me amenazaron un par de veces, pero enseguida los compañeros salieron en mi defensa. Me iban a dar de hostias. Uno por ser presidente del Barça y otro por ser catalán. Me pasó una vez en Madrid y otra en Barcelona, pero las dos me protegieron sin que lo pidiera”, empezó contando al publicista.

Rosell relata las amenazas que sufrió en la cárcel

“Uno me dijo que le pagaba todo lo que me pidiera hasta que quisiera o me reventaba, pero salieron mis compañeros y lo frenaron”, relató tras contar el dinero del que disponen durante su estancia en la cárcel. “En Barcelona me hice muy amigo de un jefe gitano que era muy del Barça. Entonces, ahí el que me amenazó fue un gitano. El jefe le dijo cuatro cosas y se paró todo”, prosiguió.

Rosell asegura que vivió una situación similar en Soto del Real, en Madrid, donde fueron los presos colombianos “los que más me defendieron”. Más tarde, fue trasladado al módulo de respeto, donde coincidió “con todos los famosos: Bárcenas, Rato, los políticos catalanes...”, señaló antes de recordar la multitud de peleas de las que fue testigo. “Aquellos días te acojonas. Uno le clavó un palo astillado a otro porque le debía una Coca-Cola”.

El catalán declaró que en la cárcel “el tabaco es la moneda de cambio” y que a veces la familia, a la que puedes ver dos veces al mes, es la que te pasa el dinero para que lo puedas gastar en el economato, lo que provoca que existan clases también dentro de la prisión. “La cárcel es gris y un poco rancia, pero a la vez descubres mucha humanidad, es un contraste constante de emociones, de colores, de tristezas, de risas incluso. Yo siempre he intentado ser muy cerebral, yo no recordaba haber llorado en toda mi vida y allí lloré varias veces y a moco tendido, después me encontraba mejor”.

“Descubrí por qué te dan preservativos y vaselina”

Risto Mejide se interesó entonces por los tópicos que existen sobre el sexo en la cárcel: “Cuando tú ingresas en prisión cuentas que te dan un paquete de condones y vaselina. Tú te preguntaste... ¿para qué? Descubriste para qué”, introdujo el presentador. “Sí. Hay mucha relación homosexual en la cárcel, pero incluso de gente que no es homosexual”, explicó el exmandatario culé.

Rosell habló también sobre cómo fue el día de su detención. “Vienen muchísimos policías, 20 o 30, con una orden judicial, para detenerme por unos casos de una empresa mía de hace 12 años en Brasil y yo alucino. Nos llevan al cuartelillo y de ahí para Madrid”, contó, asegurando que “en el registro sacaron un dinero de un sobre, en total 5.000 euros”.

“Les dije que no es mío, lo extienden, lo graban y la noticia fue que me habían encontrado ingentes cantidades de dinero. Al policía le digo que el dinero me lo ha puesto alguien de los que estaban ahí”, insistió defendiéndose el empresario.. “Enseguida pensé que pintaba mal, que había una persecución seria”, admitió.

Sandro Rosell quiso recordar que ha sido absuelto de cinco acusaciones y que solo le queda una por resolver: “Yo he tenido hasta ahora seis casos, de los cuales cinco me ha acusado la Fiscalía. De los seis que me piden penas de prisión, de cinco he salido absuelto. Sólo me queda uno pendiente que me acusa la fiscalía de tráfico de órganos humanos”.