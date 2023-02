Santi Millán habla en TV3 de su vídeo privado filtrado: “Lo viví con mucha angustia”

Santi Millán se ha pronunciado en TV3 sobre la filtración de un vídeo íntimo y privado en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Algo que vivió “con mucha angustia”, ha reconocido el actor y presentador durante una entrevista en el magacín Col·lapse de la televisión autonómica catalana.

La difusión de este vídeo tuvo lugar a mediados de junio de 2022, momento en el que él ya recalcó que se había “cometido un delito” contra él. La situación obligó incluso a su esposa, Rosa Olucha, a tomar la palabra en redes para condenar el “ataque a la intimidad” contra su marido y negar que fuera “una víctima”, defendiendo que existían “muchos tipos de familia” y lamentando que “el sexo consentido y privado siga causando escándalos”.

Desde entonces, Millán apenas se había referido al asunto. En declaraciones a Ricard Ustrell, comenzaba bromeando con que dicho vídeo filtrado “es el tema con el que lo he petado más”, antes de explicar cómo gestionó su repercusión.

“Tuve que comerme un buen follón”

“Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante. Ahora todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón”, recuerda Millán, que señala el “morbo” que generó.

“Yo ya había salido desnudo. Ya me lo habían visto todo. Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad siempre es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en un meme”, reflexiona el presentador de Got Talent.

Incluso admite tomárselo con cierto humor: “La mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse y eso es saludable. El problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que todo esto”.

Destaca que su mujer “dio una lección a todo el mundo”

Precisamente al hilo de esos debates sobre su relación el artista alabó la respuesta que dio su esposa: “Fue muy elegante y tuvo mucha clase. Dio una lección a todo el mundo y cortó el rollo”, destaca el actor, que añade que “el caso está siguiendo su curso”, aunque la justicia “es lenta”.

Sus palabras van en la línea de las que dio a verTele en septiembre, con motivo del lanzamiento de Got Talent 8. Entonces, se refirió al proceso judicial y deseó que “cuando salga la sentencia los medios os hagáis el mismo eco que os hicisteis cuando se produjo”.

“Esto no es rápido y ese es el problema, porque lo ideal sería que esto fuera causa-efecto y la gente viera las consecuencias de un delito como ese. Pero la justicia tiene sus tiempos y lo bueno es que soy una persona paciente, así que no hay problema. Todo llegará”, declaró.